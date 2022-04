Ministeri Tuppurainen: VR:n hallituksen puheenjohtaja pyysi anteeksi kertomiaan virheellisiä tietoja

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kertoo Twitterissä käyneensä vakavahenkisen ja rakentavan keskustelun VR:nhallituksen puheenjohtajan Kjell Forsénin kanssa.

Tuppuraisen mukaan Forsén pyysi anteeksi antamaansa virheellistä tietoa toimitusjohtajan irtisanomisesta. Tuppuraisen mukaan hän on nyt saanut riittävän selvityksen asiasta.

VR kertoi maanantaina toimitusjohtajansa Lauri Sipposen irtisanomisesta. Tiedotus aiheutti hämmennystä, sillä yhtiö kertoi ensin Sipposen irtisanoutuneen itse, mutta korjasi muutamaa tuntia myöhemmin tämän tulleenkin erotetuksi.

Tuppurainen: Epäluottamusta yhdenkään valtio-omisteisen yhtiön toimintaan ei ole

VR:n idän tavaratoimituksia koskevat ratkaisut ovat olleet viime aikoina myös keskusteluissa. VR on lopettanut liikenteen Allegro-matkustajajunalla Helsingin ja Pietarin välillä. Yhtiö ehti myös päättää tavarajunaliikenteen lopettamisesta Venäjälle, mutta pyörsi päätöksensä viime keskiviikkona.

VR:n mukaan laillista estettä tavaraliikenteen jatkamiselle ei ollut, koska Britannian asettamat talouspakotteet Venäjän rautatieyhtiötä vastaan eivät koske VR-konsernin sopimuksia.

Viime päivinä alueilta, joilta Venäjä on vetäytynyt, on paljastunut ukrainalaisten siviilien julmaa kohtelua, joka on viitannut venäläissotilaiden tekemiin räikeisiin sotarikoksiin Ukrainassa.

Tuppurainen kommentoi eilen, että valtio voisi vetää omistamiaan yhtiöitä Venäjältä yhtiökokouksen päätöksellä. Tuppurainen ei sulje tällaista ratkaisua pois, mutta hänen mukaansa ylimääräisiä yhtiökokouksia ei ole tällä hetkellä vireillä.

Tuppuraisen mukaan hänellä ei ole tällä hetkellä epäluottamusta yhdenkään valtio-omisteisen yhtiön toimintaan. Yhteydenpito yhtiöihin on hänen mukaansa tiivis ja yhtiöissä osataan lukea ajan merkit.

Sanna Raita-aho

STT

