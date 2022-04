”Mitä Putin keksii, jos liitymme Natoon?” – SSS kävi tiedustelemassa ihmisten Nato-kantoja Salossa

Suomen mahdollinen liittyminen puolustusliitto Natoon on puhuttanut jo useamman viikon ajan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt tarvetta pohtia Suomen turvallisuuspolitiikkaa uudestaan.

Salon Seudun Sanomat kyseli ihmisten Nato-kantoja ympäri Saloa lauantaina.

– Kannatan liittymistä Natoon, Markku Pulkkinen ilmoittaa Kiikalan Kirkkotiellä lähikauppa Salen edessä.

– Naton joukot ovat tehokkaita. Nato tulee avuksi 5. artiklan mukaisesti, jos Nato-maahan isketään.

Pulkkinen kannattaa lisäksi vaihtoehtoa, että eduskunta päättäisi Natoon liittymisestä eikä kansanäänestystä asiassa tarvita.

Venäjän arvaamattomuus ei häntä hetkauta.

– Olen käynyt niin kovan koulun elämässäni, ettei minua pelota ollenkaan. Kun kuulin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, aloin katsomaan, missä ”rynnärini” on. Olisin ollut valmis lähtemään Ukrainaan auttamaan, mutta olen liian vanha lähtemään snne, Pulkkinen sanoo.

Pulkkinen tapaa kaupan edustalla Heikki Lindholmin. Hän ei ole Natoon liittymisestä täysin samaa mieltä.

– Hiukan epäilen, tulisiko Natosta apuja, jos Suomeen hyökättäisiin. Viime sodan aikana nähtiin, ettei apuja pahemmin tullut. Ruotsista saatiin apua, mutta heikkoa sekin oli, Lindholm muistelee.

– Toinen kysymysmerkki on Venäjä. Mitä se ajattelee, kun sitä härnätään? Eduskunta sen saa päättää, kun olemme sinne edustajat valinneet.

Lindholm sanoo, ettei ole Nato-vastainen, muttei toisaalta sen puolestakaan.

– Joka tapauksessa se, mitä Ukrainassa tapahtuu parhaillaan, ei kuulu tähän maailmaan.

Gallup-matka jatkuu Kiikalasta Suomusjärven Kitulaan samaisen päivittäistavaraketjun kaupan eteen.

Pitäisikö Suomen liittyä Natoon? Entä pitäisikö siitä päättää eduskunta vai olisiko kansanäänestys parempi vaihtoehto?

– Nämä ovat niin suuria ja vaikeita kysymyksiä. Kyllä kai päättäjät osaavat päättää, tuumii paikalle kävelevä Anneli Korvenoja.

Hän kertoo olevansa sota-ajan lapsi itsekin.

– Venäjän arvaamattomuus pelottaa. Olen sotaorpo. Isä jäi sotaan vuonna 1941.

Korvenoja on seurannut Ukrainan sotaa paljon.

– Kauhean paha mieli siitä tulee. Miksi näin pitää tapahtua? hän kysyy.

Tuusulasta kotoisin oleva Robin Gustafsson pitää taukoa Kitulan kohdalla. Hän on matkalla pyörällä Turkuun. Se on kuulemma harjoitusta siihen, että hän aikoo pyöräillä myöhemmin kevään aikana Tukholmasta Roomaan. Sen jälkeen edessä on varusmiespalvelus heinäkuussa Utissa laskuvarjojääkäreissä.

– Olen aina innolla ollut lähtemässä inttiin. Nyt tilanne on konkreettisempi, kun Ukrainassa käydään sotaa, Gustafsson sanoo.

Hänestä liittyminen Natoon ”ei olisi kauhean huono asia”. Gustafsson muistuttaa, että Nato-maahan ei ole vielä koskaan kohdistettu aseellista hyökkäystä, joten sen pohjalta liittyminen antaisi suojaa.

– Luotan, että ihmiset eduskunnassa päättävät hyvin. Ja onhan Suomi ollut mukana Nato-maiden kokouksissa jo aikaisemminkin Ruotsin kanssa. En ihmettelisi, jos Suomi päättäisi liittyä Natoon, Gustafsson kertoo.

Häntä Venäjän arvaamattomuus ei pelota.

– Olen sen verran nuori ja ajattelen niin, ettei sota Suomessa ole mahdollista. En pysty kuvittelemaan, että Venäjä hyökkäisi tänne.

Nato-kantojen selvittäminen päättyy Salon keskustaan. Kari Arevalla on asiaan selkeä mielipide.

– Suomen pitäisi ehdottomasti liittyä Natoon. Se on ainoa turvatakuu, mikä oikeastaan on, hän sanoo.

Arevan mielestä asiasta riittää eduskunnan päätös.

– Mietin, kun Vladimir Putin tuli aikoinaan valtaan, että mitäköhän tästä tulee. Ajattelin, että annetaan kaverin yrittää, mutta ei siitä hyvää seurannut, Areva pohtii.

Naantalissa asuva Eija Pomren-Kauppinen sanoo, että hän alkaa olla Natoon liittymisen kannalla.

– En ole kuitenkaan ihan sataprosenttisen varma vielä. Pelottaa, että mitä Putin keksii, jos liitymme.

Hänestä kansanäänestyksen järjestäminen voisi olla olla hyvä asia.

– Silloin jokainen saisi sanoa mielipiteensä.

Samoilla linjoilla on raisiolainen Saija Leinonen.

– Ensin kansanäänestys ja sen jälkeen eduskunnan päätös. Liittyminen Natoon on kaksipiippuinen asia. Mitä Venäjä siitä ajattelee?