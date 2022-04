MTV: Puhemies Vanhasen mukaan eduskunta voi käsitellä potilasturvallisuuslain viikossa

Eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) mukaan eduskunnalla on edellytykset käsitellä potilasturvallisuuslaki nopeimmillaan noin viikossa, kertoo MTV Uutiset.

Vanhasen mukaan eduskunta voi tarvittaessa kokoontua hyväksymään lain ensi viikonloppuna. Aikataulu riippuu siitä, milloin esitys saapuu eduskuntaan ja sen käsittelyaikataulusta eduskunnan valiokunnissa, esimerkiksi sosiaali- ja terveys- sekä perustuslakivaliokunnassa.

Lain perusteella voitaisiin määrätä lakon piirissä olevaa hoitohenkilöstöä tekemään välttämättömäksi katsottua suojelutyötä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) kertoo MTV Uutisille, että valiokunta on jo valmistautunut lain nopeaan käsittelyyn muun muassa varautumalla kokoontumaan poikkeuksellisiin aikoihin.

Lakiesityksen käsittely eduskunnassa alkaa lähetekeskustelulla, jonka jälkeen esitystä käsitellään valiokunnissa. Tämän jälkeen täysistunnossa on ensimmäinen käsittely ja lakiesitys hyväksytään toisessa käsittelyssä, joka voi olla aikaisintaan kolmen päivän kuluttua ensimmäisestä käsittelystä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti perjantaina, että potilasturvallisuuslaki on tarpeen ja esitys valmistellaan mahdollisimman pian. Ammattijärjestö Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoi perjantaina STT:lle, että keskustelu potilasturvallisuuslain valmistelusta on aiheuttanut hoitajien keskuudessa raivoa.

– Potilasturvalain säätäminen on perustuslain vastaista ja rikkoo hoitajien lakko-oikeutta. Toivomme, että eduskunnalla on viisautta jättää säätämättä laki, joka pakottaa hoitajat töihin, Kirvesniemi sanoi.

”Virheellisiä tietoja”

Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super kritisoivat sunnuntaina asetelmaa, jossa STM on valmistelemassa hoitajien lakko-oikeuksia kaventavaa potilasturvallisuuslakia työnantajapuolen antamiin tietoihin nojautuen.

Hoitajaliitot arvostelivat voimakkaasti työnantajapuolen lausuntoja suojelutyöstä ja sen määrästä hoitajaliittojen lakossa. Liittojen mukaan lakon aikaista suojelutyötä on annettu sovitusti. Työnantajapuolen asiasta antamat lausunnot ovat liittojen mukaan virheellisiä.

– Sama taho, joka toimittaa viranomaisille ja ministeriölle tietoja lakon vaikutuksista ja suojelutyön määristä, on myös työriidan osapuoli. On täysin selvää, ettei hoitajien perusoikeuksia kaventavaa potilasturvallisuuslakia voi säätää virheellisiin tietoihin perustuen, hoitajajärjestöt kirjoittavat tiedotteessaan.

Liittojen mukaan työnantajan huono varautuminen poikkeustilanteisiin, kuten hyvissä ajoin tiedossa olleeseen lakkoon, ei voi olla peruste rajoittaa perusoikeuksia potilasturvallisuuslailla.

”Muut keinot ensin”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson painotti sunnuntaina, että työnantaja ei saa hoitajien työtaistelussa piiloutua potilasturvallisuuslain taakse, vaan terveydenhuollon henkilöstön riittävyys hoitajien lakon aikana on kyettävä varmistamaan työnantajan jo nyt käytettävissä olevalla laajalla keinovalikoimalla.

Anderssonin mukaan neuvotteluja suojelutyöstä on jatkettava, jos työvoiman riittävyydestä on epäselvyyttä.

Andersson muistuttaa, että lakko-oikeus on suomalaisen yhteiskunnan vahvasti suojaama perusoikeus.

– Vasemmistoliitto puolustaa työntekijöiden oikeutta työtaistelutoimiin. On turha edes keskustella lakko-oikeuden rajoittamisesta potilasturvalailla, mikäli työnantaja ei ole ottanut käyttöön kaikkia perusoikeuksia vähemmän loukkaavia keinoja henkilökunnan riittävyyden turvaamiseksi, Andersson sanoo tiedotteessaan.

Anderssonin mukaan työnantajan on mahdollista vahvistaa työvoiman riittävyyttä esimerkiksi määräämällä muuta terveydenhuollon virkakuntaa työhön, hyödyntämällä ostopalveluita sekä muita kuntia ja kuntayhtymiä.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/puhemies-vanhanen-mtv-uutisille-potilasturvallisuuslaki-voimaan-nopeimmillaan-viikossa/8394426#gs.w5lao8

Tuomas Savonen

STT

