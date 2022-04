Hallitus ei vielä esittänyt kiisteltyä potilasturvallisuuslakia, ministeri Lindénin mukaan suojelutyötilannetta tarkkaillaan

Hallitus ei vielä torstaina esittänyt kiisteltyä potilasturvallisuuslakia. Laki saatetaan kuitenkin tuoda eduskuntaan myöhemmin, jos sille ilmenee tarvetta, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.).

Potilasturvallisuuslain perusteella voitaisiin määrätä hoitajien lakon piirissä olevaa hoitohenkilöstöä tekemään välttämättömäksi katsottua suojelutyötä.

– Haluamme edelleen tarkkailla tilannetta. Jos suojelutyötilannetta verrataan perjantaihin, jolloin lakko alkoi, sen jälkeen suojelutyön saatavuus on jonkin verran parantunut. Nyt taas näyttää siltä, että saatavuus on pysähtynyt sille tasolle, jolle se parantui. Se ei ole vielä riittävä, Lindén sanoi STT:lle eduskunnassa.

– Jos neuvottelut asiasta edistyvät paikallisesti, niin onhan se parempi, että näistä asioista voidaan vapaaehtoisesti sopia, kuin että joudumme lakiin turvautumaan, Lindén jatkoi.

Hallituksen sosiaali- ja terveysasioiden ministerityöryhmä käsitteli potilasturvallisuuslakia torstaina kokouksessaan. Työryhmä sai kokouksessaan katsauksen lain valmisteluun ja hoitajien työtaistelun tilannekuvaan.

Tiedotteessaan ministerityöryhmä kertoi seuraavansa potilasturvallisuustilannetta sunnuntai-iltaan asti, jolloin ryhmä kokoontuu seuraavan kerran. Ministerit vetosivat tiedotteessaan voimakkaasti työtaisteluosapuoliin, jotta suojelutyön riittävyys saadaan varmistettua ja potilaiden henki ja terveys turvattua.

– Me seuraamme tätä tilannetta, mitä tapahtuu tänään, huomenna ja lauantaina, miten nämä suojelutyöneuvottelut etenevät siellä kentällä. Tämä on aivan olennaista tämän lain kannalta, Lindén sanoi.

”Vain kaikkein vaarallisimpiin tilanteisiin”

Lakossa olevat hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat kutsuneet potilasturvallisuuslakia ”pakkotyölaiksi”. Lakia on vastustettu etenkin vasemmistoliitossa, mutta myös SDP:stä on kuulunut sitä vastustavia ääniä.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) sanoi keskiviikkona, että vasemmistoliitto ei ole valmis viemään potilasturvallisuuslakia eteenpäin.

Lindén muistutti torstaina, että lailla pyritään varmistamaan tehohoidon, ensihoidon ja synnytysten kaltaisten kaikkein kriittisimpien toimintojen saatavuus.

– Tämä ei ole tarkoitettu kuin kaikkien vaarallisimpiin tilanteisiin. Niissä pitää saada riittävä henkilökuntamäärä työskentelemään potilaiden hyväksi, Lindén sanoi.

– Tämä laki on eräänlainen suojaverkko potilaiden elämän turvaksi, hän jatkoi.

Hoitajat aloittivat lakon viime perjantaina kuudessa sairaanhoitopiirissä. Myöhemmin samana iltana sosiaali- ja terveysministeriö kertoi valmistelevansa pikaisesti potilasturvallisuuslain, joka mahdollistaisi lakossa olevan hoitohenkilökunnan velvoittamisen välttämättömiin töihin.

Tuomas Savonen

STT

