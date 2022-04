Musiikkialan Grammy-gaala käynnissä, suomalaisehdokkaille ei voittoa

Musiikkialan Grammy-gaala on alkanut Yhdysvaltojen Las Vegasissa.

Parhaan kappaleen palkinnon on voittanut Bruno Marsin ja Anderson .Paakin muodostama Silk Sonic -superduon kappale Leave the Door Open.

Parhaan oopperalevytyksen sarjassa olleet suomalaisehdokkaat jäivät ilman palkintoa. Ehdokkaana oli Susanna Mälkin johtaman Helsingin kaupunginorkesterin Herttua Siniparran linnan levytys. Samassa sarjassa ehdolla oli myös suomalainen oopperalaulaja Karita Mattila osana New Yorkin Metropolitan-oopperan Karmeliittanunnien keskusteluja -levytystä.

