Musiikkifestivaalien järjestäjät uskovat festarikesän onnistuvan – ”Mitään merkkejä mahdollisesta peruuttamisesta ei ole, eikä meillä ole myöskään mitään B-suunnitelmaa”

Tänä vuonna sekä musiikkifestivaalien järjestäjät että kävijät näyttävät luottavan siihen, että festivaalit onnistuvat vihdoin kahden koronan takia peruuntuneen tapahtumakesän jälkeen.

Liput ovat menneet kaupaksi normaalin tapaan ainakin STT:n haastattelemien Pori Jazzin, Ruisrockin, Ilosaarirockin, Sidewaysin ja Puistobluesin järjestäjien mukaan, ellei jopa paremmin kuin edellisinä vuosina.

Mainituista festivaaleista kaikki peruttiin kesinä 2020 sekä 2021 koronan takia.

– Jotain todella yllättävää pitäisi tapahtua, jotta festivaali peruttaisiin tänä vuonna. Mitään merkkejä mahdollisesta peruuttamisesta ei ole, eikä meillä ole myöskään mitään B-suunnitelmaa, sanoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

”Ensi kesänä tullaan takaisin ja isosti”

Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro kertoo lippujen menneen hyvin kaupaksi jo joulun aikaan. Kaikilla suurimmilla festivaaleilla on myös ollut käytäntö, että edellisvuosien peruttuihin tapahtumiin lipun ostaneet saavat säilyttää lippunsa ja käyttää ne tänä vuonna.

– On uskoa siihen, että keikkamarkkina pyörii samoin kuin moni muukin ratas yhteiskunnassa, vaikka korona vielä jyllääkin. Ollaan ehdottoman luottavaisin mielin, kyllä, ja yleisökin on suhtautunut luottavaisesti, Aro sanoo.

– On sikäli onnekas tilanne, että ihmiset ovat mukavasti säilyttäneet lippujaan. Jotkut liput on ostettu jo joulukuussa 2019, hän kertoo.

Puistobluesin tiedottajan Pia Kauppisen mukaan jopa vajaa puolet Puistobluesin kävijöistä tulee festivaaleille tänä vuonna edellisvuosille ostetuilla lipuilla. Hänkin luottaa siihen, että festivaalit onnistutaan vihdoin järjestämään.

– Ellei sota syty Suomessa niin festaria ei varmastikaan peruta, ei koronan takia.

Myös Helsingin Sideways-festivaalien järjestäjät odottavat hyvää kesää.

– Olemme optimistisia kaiken suhteen, emmekä mieti joutuuko festivaalit perumaan. Emme ole huolissamme, kaikki näyttää hyvältä ja lippuja on saatu myytyä hyvin. Ensi kesänä tullaan takaisin ja isosti, sanoo Sidewaysin operatiivinen johtaja Johannes Kinnunen.

Toiveikkuudesta kertoo sekin, että Helsingissä jopa järjestetään kesäkuussa ensimmäistä kertaa Rock In The City -festivaali, jossa esiintyy useita kansainvälisiä rock-yhtyeitä, kuten Evanescence ja Billy Talent.

Peruuntuneiden festivaalien esiintyjiä siirretty tälle vuodelle

Festivaaleilla on siirretty jonkin verran esiintyjiä siten, että perutuille festivaaleille sovitut artistit ovat ohjelmistossa tänäkin vuonna.

– Meillä on osittain samoja artisteja kuin 2020 oli suunniteltu, John Legend yksi näistä. Hän on varmasti yksi sellainen esiintyjä, jonka vuoksi lippuja on ostettu. Ohjelmistoa on kuitenkin myös uusittu ja päästy poimimaan uusiakin nimiä, kertoo Mikkomatti Aro Pori Jazzista.

Ruisrockissa siirrettyjä esiintyjiä ovat esimerkiksi Major Lazer ja Martin Garrix.

Ilosaarirockin myynti- ja markkinointipäällikön Lauri Ruotsalaisen mukaan ulkomaisten esiintyjien saaminen on kuitenkin tänä vuonna ollut monimutkaisempaa.

– Esimerkiksi jenkkiartistit miettivät, että kun Euroopassa soditaan, niin heidän mielestä koko Euroopassa soditaan. Siksi tosi pieni osa esiintyjistä on Amerikasta. Myös se, että kun maailma on avautunut, niin esiintyjille on tullut buukkauksia muualle. Kun latu on esiintyjille auki, niin sitä painetaan nyt joka suuntaan, hän kertoo.

Ayla Albayrak

STT

