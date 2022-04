Muslimien pyhä paastokuukausi ramadan on alkamassa

Saudi-Arabia julisti lauantain muslimien pyhän kuukauden ramadanin alkamispäiväksi.

Islamilaisen kuukalenterin yhdeksäs kuukausi ramadan alkaa eri maissa hieman eri aikaan riippuen siitä, milloin uuden kuun sirppi nähdään ensimmäistä kertaa missäkin. Useissa maissa on perinteisesti seurattu Saudi-Arabian uskonnollisten johtajien ilmoitusta kuukauden alkamisesta.

Yksi ramadan-perinne on paasto, johon osallistuvat eivät syö tai juo auringon ollessa taivaalla.

Ramadan päättyy, kun seuraava uusi kuu havaitaan. Koska islamilaisen kuukalenterin vuosi on 354 päivän mittainen, ramadan siirtyy joka vuosi noin 11 päivää aikaisemmaksi.

Ramadanin kerrotaan olleen kuukausi, jolloin profeetta Muhammed sai ilmestykset muslimien pyhästä kirjasta Koraanista.

STT

Kuvat: