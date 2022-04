Muut arvostavat Saloa enemmän kuin salolaiset itse

Salolaisilla on kotikaupungistaan huonompi käsitys kuin ulkopaikkakuntalaisilla.

Vasta valmistuneessa seutukaupunkiverkoston ja Innolinkin yhteisessä tutkimuksessa Salon pitovoima on seutukaupunkien heikoimpia. Varsinais-Suomessa tähän joukkoon kuuluu myös Loimaa ja muualla maassa muun muassa Kauhava ja Kemijärvi.

Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2019.

– Salolaisten kotikaupunkiinsa sitoutuminen on jopa laskenut vuodesta 2019. Suurissa kaupungeissa Salon imago on samaan aikaan parantunut. Turun seudun asukkaiden keskuudessa muuttohalukkuus Saloon on kasvanut, kertoo asiakaspäällikkö, Katja Helkala Innolink Research Oy:stä.

Sisäinen pitovoima kertoo siitä, olisiko asukas halukas muuttamaan kotikaupunkiinsa, jos voisi valita uudelleen. Pitovoimaltaan parhaita seutukaupunkeja ovat Rauma, Paimio ja Parainen.

Kun kaupungin tunnettuus ja ulkoinen imago yhdistetään, Salon sijoitus on hyvä. Vain harva seutukaupunki on molemmilla mittareilla sitä parempi.

Kunnan imago, vetovoimatekijät, muuttohalukkuus ja niin kutsuttu autettu tunnettuus on tutkimuksessa koottu ”pehmeäksi vetovoimamittariksi”. Sen mukaan Salo on seutukaupunkien joukossa kahdeksas. Kärkikolmikon muodostavat Kalajoki, Rauma ja Kuusamo.

Kotikaupunkeja koskevissa arviossa Kemijärvi saa huonoimmat arvosanat. Salo on kuudenneksi heikoin.

Salo ja Kemijärvi poikkeavat muista seutukaupungeista siinä, että ulkopuolisilla on niistä parempi käsitys kuin asukkailla itsellään. Yleensä seutukaupunkien asukkaat arvioivat kotikaupunkinsa imagon ulkoista kohderyhmää myönteisemmin.

Salon kaupunginvaltuusto perehtyy vetovoimatutkimuksen tuloksiin iltapäiväseminaarissa kahden viikon päästä.

– Kaupunkikohtaista analyysiä avataan silloin tarkemmin. Päättäjillä pitää keskusteluttaa, mistä johtuu, että muilla on Salosta parempi kuva kuin salolaisilla, sanoo Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä.

– Analyysiä hyödynnetään kaupungin strategiatyössä.

Salolaisten vastauksista ei nouse Katja Helkalan mukaan esille persoonallisia imagollisia tekijöitä. Saloa kuvataan yksinkertaisesti kotikaupungiksi.

– Tietyllä tavalla kaupungilta puuttuu identiteetti. Brändityölle on iso tarve.

Helkala toteaa, että vahvuuksista on vaikea kertoa muille, jos kaupunkilaiset eivät itsekään tunnista niitä.

– Toisaalta tabula rasa -tilanne on hyvä. Kaupungissa voidaan päättää, mitä asioita halutaan nostaa esille, kun ei ole heikkojakaan mielikuvia.

Useimmiten Salosta tulee edelleen mieleen Nokia. Tehdas suljettiin kymmenen vuotta sitten.

Seutukaupunkiverkosto toteutti tänä keväänä yhteistyössä Innolinkin kanssa vetovoimatutkimuksen 57 seutukaupungille. Sähköisessä kyselyssä sai kertoa näkemyksiään kotikaupungistaan, mutta myös naapurikaupungeista.

Vastaavanlainen tutkimuskokonaisuus toteutettiin vuonna 2019.

Tämän kevään tutkimukseen saatiin noin 11 100 sisäistä arvioita seutukaupunkien asukkailta sekä noin 2 000 ulkoista arvioita suurten kaupunkien asukkailta. Salosta tutkimukseen osallistui 745 vastaajaa.

Seutukaupunkeja ovat maakuntakeskusten ulkopuolella olevat seutunsa ja talousalueensa keskukset, jotka muodostavat ympärilleen luontaisen työssäkäynti- ja asiointialueen.

Salo on seutukaupungeista suurin yli 51 000 asukkaalla. Muita suurimpia ovat Savonlinna, Rauma ja Lohja.

Pienimpien, alle 10 000 asukkaan kaupunkien joukossa on Somero. Salon ja Someron lisäksi varsinaissuomalaisia seutukaupunkeja ovat Paimio, Parainen, Uusikaupunki, Loimaa ja Laitila.

Someron tunnettuus on parempi kuin kaupungin ulkoinen imago, mutta näiden tekijöiden yhdistelmässä Someron sijoitus on seutukaupunkien heikoimpia.

Muuttovetovoimaltaan Somero on tutkimuksessa viidenneksi heikoin. Sisäinen imago on keskikastia.

Paimion sisäinen imago on seutukaupunkien kolmanneksi korkein. Ulkoisen imagon ja tunnettuuden yhdistelmässä Paimio on keskiarvon paremmalla puolella. Muuttovetovoimaltaan se on seutukaupunkien joukossa kymmenes.