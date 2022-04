Naishiihtäjien tuore vastuuvalmentaja naulasi kovan tavoitteen: ”Yritämme olla tulevaisuudessa maailman paras joukkue”

Suomen maastohiihtomaajoukkue lähtee paineet niskassa ensi kauteen, jolloin MM-mitalit ratkaistaan Slovenian Planicassa. Pekingin olympialaiset helmikuussa tuottivat kuusi mitalia, ja päävalmentajana jatkava Teemu Pasanen oli muutenkin tyytyväinen kauden saaliiseen.

– Peking meni jopa yli odotusten. Huolto onnistui, olimme terveitä ja olimme valmistautuneet hyvin. Onnistuimme myös maailmancupissa, kun palkintokorokesijoituksia tuli useilta urheilijoilta. Kaikkiaan taisi viisi eri urheilijaa yltää palkintokorokkeelle, Pasanen ynnäili yhteen Iivo Niskasen, Joni Mäen, Kerttu Niskasen, Krista Pärmäkosken ja Johanna Matintalon saavutukset.

– Lisäksi useita nuoria nousi kansainväliselle tasolle maailmancupin pisteille ja 20 parhaan joukkoon saakka. Lisäksi menestystä tuli nuorten MM-kilpailuista ja nuorten olympialaisista.

Maajoukkueen ensi kauden valmentajat julkaistiin keskiviikkona Helsingissä, ja naisten vastuuvalmentajaksi pestattu Jussi Piirainen naulasi heti kovan tavoitteen.

– Meillä on kovatasoinen joukkue, ja menestystä olisi syytä tulla. Sitä lähdemme tavoittelemaan. Yritämme olla tulevaisuudessa maailman paras joukkue.

Piirainen palaa pitkästä aikaa aikuisten maajoukkuetasolle.

– Siitä on kahdeksan vuotta, kun olin viimeksi maajoukkuevalmentajana. Olen kerryttänyt lisää osaamista ja on mukava lähteä mukaan. Halosen Juhon kanssa olen ollut nuorten maajoukkueessa, ja olemme tehneet hyvää yhteistyötä, Piirainen mainitsi tulevan aisaparinsa.

Pasasen mukaan kokonaisuus on kunnossa, kun menestystäkin on tullut.

– Isoja muutoksia ei ole tarvetta tehdä. Siltä pohjilta lähdimme miettimään. Jussi tuli mukaan ja aloittaa naisten vastuuvalmentajana.

Oksanen ottaa vastuuta sprintistä

Naisten vastuuvalmentajana ollut Ville Oksanen toimii jatkossa Pasasen apuna miesten valmennuksessa.

– Ville on ollut useamman vuoden naisten vastuuvalmentajana ja koki, että on saanut sen mitä on halunnut ja halusi vaihtaa roolia. Ville ottaa minun aisaparina vähän enemmän vastuuta sprintistä, Pasanen kertoi STT:lle.

Konkarikaartista Pärmäkoski ja Niskaset kertoivat jo aiemmin hiihtourien jatkuvan. Perttu Hyvärinen tuumi tammikuussa, ettei hiihdä ”enää toista 15 vuotta”. Ristomatti Hakolan kausi oli niin huono, että näyttöhaluja luulisi riittävän. Maajoukkueita ei ole vielä julkaistu.

– Toivottavasti ensi viikon aikana. Kukaan ei ole ilmoittanut, että olisi lopettamassa. Sellainen tunne on, että kaikki ovat jatkamassa, Pasanen avasi.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: