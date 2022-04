Nato nostaa kokoomusta

Puoluegallupeissa näkyy harvoin suuria muutoksia. Nyt näkyy. Kokoomuksen kannatus harppasi Ylen eduskuntavaalikyselyssä peräti 3,5 prosenttiyksikköä ylöspäin. Puolue pitää kärkipaikkaa 26,1 prosentin kannatuksella, ja muut tulevat kaukana perässä.

Suuri muutos on myös perussuomalaisten pudotus 13,6 prosenttiin. Koko alkuvuoden kannatustaan menettänyt PS notkahti kaksi prosenttiyksikköä viime mittauksesta.

Kokoomuksen nousun taustalla on Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan, joka muutti Suomen turvallisuusympäristön. Käsitykset hyvistä suhteista Venäjään ja Nato-option riittävyydestä romuttuivat samalla hetkellä, kun Venäjän tankit vyöryivät Ukrainan rajan yli.

Suomi on kovaa vauhtia menossa Natoon, ja kansan enemmistö on kääntynyt nopeasti jäsenyyden taakse. Puolueet ja poliittinen johto ovat olleet vielä varovaisia omissa lausunnoissaan. Selontekoa kuitenkin valmistellaan, jotta jäsenhakemuksesta on mahdollista päättää nopealla aikataululla.

Kokoomus on jo pitkään avoimesti kannattanut Nato-jäsenyyttä. Se nostaa nyt voimakkaasti kokoomuksen kannatusta. Ääniä on tullut etenkin muilta porvaripuolueilta kuten perussuomalaisilta ja keskustalta.

SDP pitää edelleen kakkospaikkaa. Päähallituspuolueen kannatus on 19 prosenttia, nousua 0,5 prosenttiyksikköä. Se pystyi ainoana hallituspuolueena hieman kasvattamaan kannatustaan. Ero kokoomukseen on venähtänyt kuitenkin ennätysmäisen pitkäksi, yli seitsemään prosenttiyksikköön.

Naton jäsenyys ei ole SDP:ssä mikään läpihuutojuttu. Varsinkin puolueen vanha siipi vierastaa puolustusliittoa.

Vain muutama päivä ennen Venäjän hyökkäystä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vieraili Salossa ja sanoi, että Suomella ei ole tarvetta hakea Nato-jäsenyyttä (SSS 22.2.).

Perussuomalaisten alamäki jatkuu. Nato-kysymys on ollut perussuomalaisille selvästi hankalampi kuin kokoomukselle, joskin puolueen monet vaikuttajat ovat kertoneet kannattavansa jäsenyyttä.

Keskustan kannatuskäyrissä näkyi vielä alkuvuonna nousua, mutta nyt kannatus kääntyi laskuun. Keskustaa äänestäisi 12,3 prosenttia, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Pudotusta on 1,1 prosenttiyksikköä. Keskusta ei kuitenkaan ole kaukana kolmatta sijaa pitävästä perussuomalaisista.

Keskustalle Nato-kysymys on vaikea. Vanha Kekkosen linja vaikuttaa taustalla vahvasti, eivätkä varsinkaan puolueen politiikan konkarit taivu helposti Natoon. Keskustan johtoon taas kerran pyrkivä Paavo Väyrynen toteaa, että Suomen Nato-jäsenyydelle ei ole perusteita.