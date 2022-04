Naton ulkoministerikokous jatkuu Brysselissä

Brysselissä jatkuu tänään sotilasliitto Naton ulkoministerikokous. Suomi on kutsuttu mukaan sotilasliiton kumppanimaana. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) osallistuu tänään kokouksen osioon, jossa on paikalla myös Naton muita kumppanimaita, kuten Ruotsi.

Haavisto ja Ruotsin ulkoministeri Ann Linde keskustelivat eilen Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa kolmen kesken turvallisuustilanteesta. Haavisto tviittasi, että Suomi, Ruotsi ja Nato jakavat vakavan huolen Ukrainan Butshassa paljastuneista ihmisoikeusloukkauksista.

Ulkoministerikokous alkoi eilen. Nato-maiden, Suomen ja Ruotsin ulkoministerien lisäksi kokoukseen on kutsuttu muun muassa Ukrainan ulkoministeri.

Lisäksi paikalla on määrä olla Georgian, Australian, Uuden-Seelannin, Japanin ja Etelä-Korean ulkoministerit sekä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

