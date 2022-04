Navalnyi: Vihaa kylväneellä venäläismedialla vastuu venäläisjoukkojen kauheuksista – ”sodanlietsojia pitäisi käsitellä sotarikollisina”

Vihaa kylvänyt Venäjän valtionmedia on yhtä lailla vastuussa niistä kauheuksista, joihin venäläisjoukkojen syytetään Ukrainassa syyllistyneen, vangittu venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi kertoo Twitter-tilillään julkaistuissa viesteissä.

Venäläismedioista on Navalnyin mukaan muotoutunut sodanlietsojia, joita pitäisi käsitellä sotarikollisina.

Navalnyi avaa 14 tviitin ketjussaan sitä, millaisena Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa näyttäytyy tavalliselle venäläiselle televisiokatsojalle, jollainen hän itsekin nyt kokee olevansa. Hän valittelee sitä, kuinka vakuuttavia valtion kanavilla levitettävät valheet ovat niille, joilla ei ole pääsyä vaihtoehtoisten lähteiden pariin.

Propagandistit luovat hänen mukaansa yleistä mielipidettä, joka paitsi mahdollistaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotarikokset, mutta myös vaatii niitä häneltä.

– He vaativat sotaa hamaan loppuun saakka, Kiovaan hyökkäämistä, Lvivin pommittamista. Edes ydinsodan mahdollisuus ei pelota heitä, Navalnyi kirjoittaa.

Venäläismedia väitti ”ukrainalaisnatsien” olleen Butshan kauheuksien takana

Navalnyi itse kertoo kuulleensa maailmaa kuohuttaneista Butshan kauheuksista aamu-uutisissa, joissa Venäjän kerrottiin kutsuvan YK:n turvallisuuskokouksen koolle ”ukrainalaisnatsien” kaupungissa tekemän ”verilöylyn” vuoksi.

Illalla venäläinen televisioankkuri avasi Navalnyin mukaan asiaa enemmän. Ankkurin mukaan Nato olisi valmistellut jo pitkän aikaa ”provokaatiota” Butshassa.

Ankkuri kertoi myös siitä, miten Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli kutsunut Putinia teurastajaksi. Tämän jälkeen venäläisankkuri alleviivasi sitä, miten englanninkielen sana teurastaja eli butcher ja kaupungin nimi Butsha ovat lähellä toisiaan.

– Näin länsimainen yleisö on alitajuisesti valmisteltu tähän provokaatioon, ankkuri väitti Navalnyin mukaan.

Todellisuudessa turvallisuusneuvosto hylkäsi Venäjän pyynnön kokoontua keskustelemaan Venäjän väittämästä ”ukrainalaisten radikaalien provokaatiosta” Butshan kaupungissa. Sen sijaan turvallisuusneuvoston kokouksessa kuultiin tiistaina puheenvuoro Ukrainan presidentiltä Volodymyr Zelenskyiltä. Ukrainalaispresidentti vaati Venäjää vastuuseen rikoksistaan sekä sitä, että maa erotettaisiin turvallisuusneuvostosta.

Butshasta on löydetty venäläisjoukkojen lähdön jälkeen siviilien ruumiita. Kaupungista on levinnyt maailmalla valokuvia sekä videoita ruumiista kaduilla sekä joukkohaudoista.

Venäjä on kiistänyt joukkojensa surmanneen siviilejä Butshassa, mutta satelliittikuvien on kerrottu vahvistavan ruumiiden olleen kaduilla jo kaupungin ollessa Venäjän hallinnassa.

Navalnyi: Iso osa valhekoneistoa Putinin omistuksessa

Navalnyi vaatii tviiteissään myös länsimaisia pakotteita venäläismedialle, jonka hän rinnastaa kirjoituksessaan 1990-luvun alkupuolella toimineeseen ruandalaiseen radiokanavaan, jolla oli merkittävä rooli Ruandan kansanmurhaan yllyttämisessä.

Hän ottaa erikseen esille muun muassa National Media Groupin, joka omistaa poliitikon mukaan ”leijonanosan tästä valhekoneistosta”. Navalnyin mukaan on todennäköistä, että edellä mainittu yhtiö on Putinin henkilökohtaisessa omistuksessa ja hän kertookin, että yhtiötä johtaa virallisesti Putinin rakastajatar.

– On ryhdyttävä kaikkein äärimmäisiin toimiin, jotta näiden Goebbelsin perillisten työ voitaisiin tehdä vaikeammaksi, Navalnyi kirjoittaa viitaten natsien propagandaministeriin Joseph Goebbelsiin.

Hän ehdottaa muun muassa kieltoa laitteiston sekä niiden huollon toimittamiselle. Lisäksi mediatoimijat pitäisi asettaa viisumikieltolistoille ja heidän varallisuutensa länsimaissa tulisi ottaa syyniin.

– Hirviömäisiä kauheuksia Butshassa, Irpinissä ja muissa ukrainalaiskaupungeissa eivät tehneet vain ne, jotka sitoivat rauhanomaisten ihmisten kädet selkiensä taakse, eivät vain ne, jotka ampuivat heitä takaraivoon, Navalnyi arvioi.

– Vaan myös ne, jotka katsoivat vierestä ja kuiskasivat: ”Antaa mennä, ammu, anna meille hyvää materiaalia myöhäisillan televisio-ohjelmaamme varten.”

Navalnyi istuu itse ”mielivaltaista” vankeustuomiota

Venäjällä oikeus tuomitsi maaliskuussa Navalnyin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta. Oikeudenkäynnin aikana Navalnyi otti puheenvuoroissaan kantaa Venäjän sotatoimia vastaan.

Tuomion julistamisen jälkeen Navalnyin Instagram-tilillä julkaistiin päivitys, jossa hän totesi presidentti Putinin pelkäävän totuutta.

Uusi tuomio korvasi miehen aiemmin saaman ja Navalnyin on täten määrä pysyä vangittuna seuraavan kahdeksan vuoden ajan, sillä hän on istunut aiempaa tuomiotaan noin vuoden verran. Navalnyi määrättiin suorittamaan rangaistuksensa Moskovan lähellä sijaitsevassa rangaistussiirtolassa.

45-vuotias Navalnyi on Venäjän tunnetuimpia Putinin hallinnon vastustajia. Hänet vangittiin viime vuoden alussa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta. Hän oli ollut Saksassa toipumassa ja kuntoutumassa myrkytyksestä, josta hän on syyttänyt Putinia ja Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä.

Navalnyin vangitsemisen aikoihin hänen johtamansa järjestö tutki Putinin ja Venäjän eliitin rahankäyttöä ja epäiltyä korruptiota.

Muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ilmoittanut pitävänsä Navalnyin tuomiota täysin perusteettomana ja mielivaltaisena.

https://twitter.com/navalny/status/1511368941758787592?s=20&t=0mKLEfTW8qdJbxqKiO69gQ

Arttu Mäkelä

STT