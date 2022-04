Netflixin ostotarjous Next Gamesista meni läpi – peliyhtiö lähtee Helsingin pörssistä

Suoratoistojätti Netflixin ostotarjous peliyhtiö Next Gamesista on mennyt läpi. Tarjouksen hyväksyneet osakkaat edustavat Next Gamesin osakkeista 94 prosenttia. Optio-oikeudet mukaan lukien osuus nousee 94,5 prosenttiin.

Jäljellä olevat osakkeenomistajat voivat hyväksyä ostotarjouksen jälkikäteen. Koska Netflix saa Next Gamesin osakekannasta yli 90 prosentin osuuden, se voi lunastaa loput osakkeet. Next Games poistuu kaupan myötä Helsingin pörssin First North -markkinalta.

Netflix tarjosi peliyhtiön osakkeista yli kaksinkertaista hintaa ostotarjousta edeltävään pörssikurssiin verrattuna. Netflix suunnittelee laajentumista pelimarkkinoille, ja tv-sarjoihin perustuvia pelejä julkaisseella Next Gamesilla on strategiassa keskeinen rooli.

STT

