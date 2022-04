New Yorkissa joukkoampuminen metroasemalla, toistakymmentä haavoittui

Yhdysvalloissa ainakin 13 ihmistä on haavoittunut joukkoampumisessa metroasemalla Brooklynissa New Yorkissa, kertovat viranomaiset.

Uutiskanava CNN:n pelastusviranomaisilta saaman tiedon mukaan metroasemalta olisi löydetty myös räjähtämättömiä pommeja. New Yorkin poliisin mukaan asemalla ei ole sellaisia räjähteitä, jotka olisivat vaarallisia.

Silminnäkijöiden mukaan asemalle olisi heitetty savukranaatti ja paikalta olisi paennut oransseihin huomioliiveihin pukeutunut mies, jolla oli kaasunaamari.

ABC-kanavan mukaan poliisi etsii ampujaa. New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul kertoi seuraavansa tilannetta tarkasti.

– Ensihoitajat ovat paikalla. Tulemme tekemään yhteistyötä New Yorkin poliisin ja muiden viranomaisten kanssa, ja kerromme tilanteesta lisää tietoja, kun tutkimukset etenevät, Hochul kirjoitti Twitterissä.

Joukkoampumisia tapahtuu verrattain usein Yhdysvalloissa. Gun Violence Archive -verkkosivuston mukaan ampuma-aseet ovat mukana noin 40 000 kuolemantapauksessa joka vuosi. Luvussa ovat mukana myös itsemurhat.

Kolme neljännestä Yhdysvalloissa tehdyistä murhista tehdään tuliaseilla.

