Haka-kapteeni Niklas Fribergin liigaura on jo nyt yksi Salon kovimmista

Niklas Fribergin kipparoima Haka on aloittanut kautensa loistavasti Veikkausliigassa. Haka on voittanut neljästä ottelustaan kolme ja on sarjataulukossa toisena mestarisuosikkien KuPSin ja HJK:n välissä.

Friberg on pelannut tällä kaudella täydet minuutit (360) Hakan puolustuslinjassa. Kaksi ensimmäistä ottelua hän pelasi ilman tuttua pariaan Luiyi de Lucasia, joka kärsi viime kauden lopussa saamaansa pelikieltoa.

De Lucasin palattua kokoonpanoon Haka haki ensin Turusta 0–2-vierasvoiton Interistä ja voitti viime perjantaina Tehtaan kentällä Mixu Paatelaisen luotsaaman HIFK:n 2–1.

Fribergin pääsarjaura kestää jo nyt vertailun muihin salolaislähtöisiin liigapelaajiin. HIFK-ottelu oli Fribergille jo 80:s pääsarjassa. Vain kuusi salolaislähtöistä pelaajaa on pelannut enemmän miesten pääsarjaotteluita.

Friberg ohitti alkukaudella Kuusysissä 1970-luvulla pelanneen Pertti Tuomen (77 pääsarjaottelua). Terveenä pysyessään Friberg ohittaa tällä kaudella vielä entisen maajoukkuepelaaja Aulis Laineen (88) sekä somerolaissyntyisen, mutta SalPasta pääsarjatasolle nousseen Juha–Pekka Mäkisen (89).

Eniten miesten pääsarjaotteluita pelanneet salolaislähtöiset jalkapalloilijat

1) Petri Jakonen, Reipas, HJK, TPS ja MyPa (1987–1990, 1992–1998): 11 kautta/247 liigaottelua.

2) Jorma Heinonen, PPT, OTP, Jazz ja TPV (1984–1993): 8/166

3) Juha Halonen, TPS (1985–1992): 7/153

4) Jyrki Nieminen, TPS ja HJK (1970–1971, 1976–1977, 1985–1987): 7/121

5) Juha-Pekka Mäkinen, TPV ja TamU (1994–1996, 2001): 4/89

6) Aulis Laine, ÅIFK (1962–1969): 4/88

7) Niklas Friberg, TPS ja Haka (2014, 2018, 2020–2022): 5/80 (tilanne 25.4.)

8) Pertti Tuomi, Kuusysi (1970–1973): 4/77

9) Sauli Lehtinen, HJK, Kuusysi, Reipas (1970–1973) 4/63

10) Oskari Jakonen, TPS (2018, 2020): 2/46

Lähteet: Palloliiton vuosittaiset Jalkapallokirjat ja Veikkausliigan nettisivut.