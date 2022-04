Nordean pankkitileissä jälleen häiriö – asiakkaat valittavat, että säästötilit näyttävät nollaa

Nordean pankkipalveluissa on havaittu lauantaina aamupäivällä häiriö, pankki kertoo viestipalvelu Twitterissä. Nordean mukaan häiriö johtuu huoltotöistä ja vaikuttaa säästämisen tilien saldonäkymiin. Huoltotöiden vuoksi joidenkin tilien tiedot näkyvät asiakkaille viiveellä, Nordea kertoo.

Usea Nordean asiakas on aamupäivän aikana kertonut, että heidän säästötiliensä saldot näyttävät nollaa. Lisäksi jotkut asiakkaat sanovat, että he eivät pääse tarkastelemaan tilitapahtumiaan. Asiakkaat ovat kertoneet kokemuksistaan Twitterissä, minkä lisäksi Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kertovat ihmisten ottaneen lehtiin yhteyttä vian vuoksi.

Nordealla oli vastaavia ongelmia palveluissaan myös viime viikon perjantaina. Tuolloin pankki selitti, että kyseessä oli tekninen häiriö.

STT

