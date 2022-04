Nyt on oikea hetki myydä kesämökki – myöhäinen kevät on lykännyt mökkikaupan käynnistymistä

Suomalaisten mökkikuume nousee yleensä huhtikuussa, mutta tänä vuonna sitä viilentää Salon seudulla tavallista pienempi mökkitarjonta.

– Pääsiäinen on usein lähtölaukaus mökkikaupalle, mutta tänä vuonna ei ollut niin. Kyselyjä on kyllä tullut ja kauppojakin on tehty, mutta vielä kausi ei ole lähtenyt kunnolla käyntiin. Tarjontaa ei ole ollut, toteaa OP Koti Lounaismaan myyntijohtaja Jarkko Nikander.

Nikander arvioi, että mökkikaupan käynnistyminen on kuukauden verran myöhässä johtuen myöhäisestä kevään tulosta. Hän uskoo, että mökkejä on kyllä tulossa myyntiin Salon seudulla.

– On varmasti monia, jotka ovat talven aikana päättäneet laittaa mökin myyntiin, mutta eivät ole vielä päässeet laittamaan mökkiä myyntikuntoon, kun vielä on ollut lunta ja tiet ovat huonossa kunnossa.

– Mekin olemme neuvoneet asiakkaita, että vähän täytyy saada nurmikkoa näkyviin, ennen kuin mökkiä kannattaa myydä.

Nikanderin mukaan ostajia mökeille löytyy tällä hetkellä varmasti.

Koronapandemia lisäsi kesämökkien kysyntää, kun lomanvietto painottui kotimaahan ja etätyön tekeminen yleistyi. Luonnonvarakeskuksen tekemän Mökkibarometri 2021:n mukaan vapaa-ajanasuntojen käyttövuorokausien määrä on noussut viidessä vuodessa 79 vuorokaudesta 103 vuorokauteen. Lisäksi etätöiden tekeminen kesämökeillä on moninkertaistunut.

– Mitkään merkit eivät näytä, että tästä tulisi huonompi mökkikauppavuosi kuin kahdesta edellisestä. Jos omistaa kesämökin, joka on vähällä käytöllä, nyt on hyvä hetki myydä se, Nikander sanoo.

– Myös hinnat nousivat, kun kysyntä nousi. Mökki, joka maksoi ennen koronaa 100 000 euroa, maksaa nyt 120 000 euroa, hän jatkaa.

Suomessa on yli 500 000 vapaa-ajan asuntoa ja Salossa yli 7 000. Suomen ympäristökeskuksen mukaan suomalaisten mökinomistajien keski-ikä on 63 vuotta, eli mökkejä on tulossa markkinoille lähitulevaisuudessa.

– Onko meillä ehkä 10–20 vuoden päästä mökkien ylitarjonta? Haluavatko nuoremmat ikäluokat ostaa mökkejä vai suosivatko he vuokramökkejä? Ja ulkomailla syntyneiden osuus väestöstä kasvaa koko ajan, kiinnostaako heitä mökin omistaminen? Mielenkiintoisia kysymyksiä, Nikander toteaa.

Kiinteistönvälittäjä Heikki Tuomisto Kiinteistökolmiosta vahvistaa, että tänä keväänä mökkikauppa on lähtenyt hitaasti liikkeelle. Hän haluaisikin hoputtaa myyntiä harkitsevia mökinomistajia.

– Mökin myynti pitää aloittaa aikaisin keväällä, eikä vasta alkukesästä. Ihmiset ovat ehkä viivytelleet myyntiin laittamista kelien takia, mutta mökit täytyy ehdottomasti saada myyntiin nyt, hän korostaa.

Myös Sp-Koti Salon yrittäjä Kirsi Hämeenaho kannustaa kesämökin myyjiä lähtemään liikkeelle.

– Monet haluavat ostaa mökin keväällä, jotta pääsevät viimeistään juhannuksena viettämään siellä aikaa, hän selittää.

Hämeenaho tietää, että mökkejä on kyllä tulossa myyntiin Salon alueella.

– Muutaman asiakkaan kanssa on jo sovittu, että myynti aloitetaan viikon parin päästä, kun tie mökille on saatu auki, Hämeenaho sanoo.

Tuomiston mukaan mökkien ostajat ovat jo liikkeellä.

– Ainakin minulle on tullut soittoja, että jos tulee myyntiin järvenrantamökkejä, ota yhteyttä. Tärkeää on myös hyvä varustetaso ja mahdollisuus ympärivuotiseen käyttöön. Ympärivuotinen käyttö kiinnostaa yhä enemmän. Myös sillä on merkitystä, että mökille on hyvä tie ja se pidetään kunnossa, hän kuvailee.

Kuivan maan mökkien kysyntä on Tuomiston kokemusten perusteella vuosien kuluessa hiipunut.

– Toki niitäkin myydään, mutta suurin buumi on mennyt. Ja niissäkin ratkaisee varustetaso. Kuivan maan mökin myynti ilman mukavuuksia pelkästään kesäkäyttöön on haasteellista.

Tuomisto toteaa, että vanhoilla mummonmökeillä on oma ostajakuntansa, sillä ne sijaitsevat usein taajamassa tai sen lähellä ja niissä on idyllinen pihapiiri. Hankalampi myytävä on kuivalle maalle, syrjäiseen paikkaan rakennettu kesämökki.

Mökin ostajalle tärkeimpiä valintakriteerejä on juuri sijainti. Mökkibarometri 2021 kertoo, suomalainen on valmis ajamaan mökille keskimäärin 92 kilometriä. Uusimaalaiset ovat valmiita ajamaan pisimmälle, 167 kilometrin päähän. Salon sijainti on siis otollinen.

– Kyselyt tulevat pääasiassa pääkaupunkiseudulta, ja mökin toivotaan sijaitsevan kahden tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Kysyjät ovat piirtäneet karttaan harpilla ympyrän, Kirsi Hämeenaho naurahtaa.

Myös Hämeenaholle on tullut jo tänä keväänä kyselyjä rantakohteista.

– Yleensä kysytään mökkiä, jonka lähellä olisi vettä. Mukavuuksien osalta ihmiset jakautuvat kahtia: toiset haluavat mökiltä mukavuuksia ja toiset eivät. Myös juomaveden saatavuudella on merkitystä, hän kertoo.