Olympiavalmentaja tuli Saloon – toiminnanjohtaja Samuli Aallon pesti Salon Uimareissa alkoi yllättävällä tavalla

Samuli Aallon työelämä on ollut viimeisimpien kuukausien aikana vaiherikas. Käänteitä ei ole puuttunut myöskään ensimmäisistä viikoista Salon Uimarien uutena toiminnanjohtajana.

Oli tarkoitus, että Aalto aloittaa osin uimarien valmentajana mutta enimmäkseen muuta monipuolista seuratyötä tehden. Käytäntö on kuitenkin ollut tässä vaiheessa hieman toisenlainen.

Valmennuspäällikkönä työskennellyt Irene Paloposki lähti seurasta.

– Kyllä se asia tuli yllätyksenä. Seuran kannalta asia on tietysti harmillinen, sillä Irene oli tehnyt hyvää työtä, Aalto toteaa.

Seuran puheenjohtaja Anssi Laaksonen kertoo, että uutta päätoimista henkilöä ollaan kartoittamassa.

– Parhaillaan mietimme, minkätyyppistä henkilöä ja minkätyyppiseen pestiin lähdemme hakemaan. Irene päätti jatkaa eteenpäin, ja niinpä mekin katsomme tulevaisuuteen, Laaksonen muotoilee.

Nelikymppinen Samuli Aalto on meritoitunut henkilö Suomen mittakaavassa keskikokoiseen uimaseuraan. Vielä viime vuoden puolella hänen ei missään nimessä pitänyt siirtyä Salon Uimarien palvelukseen.

Aalto aloitti elokuun alussa nuorten olympiavalmentajana. Tehtävänkuvina oli tarkoitus olla uuden Turun harjoituskeskuksen päivittämisvalmennuksen toteuttaminen sekä Turun seudun urheiluakatemian uintitoiminnan koordinointi.

Sepä ei sitten mennyt niin kuin piti. Aallon nimi on edelleen Olympiakomitean nettisivuilla yhtenä viidestä olympiavalmentajasta. Muiden kohujen keskellä tämä tieto on jäänyt päivittämättä.

– Se työnkuva loppui hyvin nopeasti tehtävien alkamisen jälkeen. Harjoituskeskustoiminta ajettiin alas Turusta – se ei oikein ottanut tuulta alleen, vaikka tarkoitus oli tehdä siitä pitkä prosessi, hän selvittää.

Salon Uimareissa huomattiin muuttunut tilanne.

– Seurasta otettiin yhteyttä, ja olin asiasta kiinnostunut. Nyt testataan, että pystynkö auttamaan täällä seuraa eteenpäin, Aalto kuvailee.

Laaksonen on vakuuttunut, että näin tapahtuu.

– Seuratyössä on paljon asioita, joiden hoitaminen edellyttää keskittymistä ja aikaa. Siksi lähdimme kehittämään tätä toimintamallia. Vaikka SalU:ssa on paljon hienoja vapaaehtoistyöntekijöitä, ei kukaan johtokunnan jäsenistä ole tässä päätoimisena mukana.

– Niinpä Samulin tehtävänkuva on olla sellainen liima, joka pitää kokonaisuuden kasassa. Pidemmällä tähtäimellä hän ei vastaa suurelta osin valmennuksesta, kunhan Irenen jälkeen saamme sellaisen henkilön mukaan, Laaksonen miettii.

Seurassa ei ole aiemmin ollut toiminnanjohtajaa. Aallon palkkaaminen on myös osoitus korona-aikaan suhteutettuna hyvästä taloudellisesta tilanteesta.

– Tämä on investointi, jonka pystymme tässä vaiheessa tekemään. Koko seuran kannalta toiminnanjohtaja on todella tärkeä henkilö, ja on hienoa, että saimme Samulin kaltaisen ihmisen tähän mukaan, Laaksonen hehkuttaa.

Alkuvaiheessa Aalto vetää viikoittain useampia juniorien harjoituksia. Tämä on sinänsä miehelle enemmän kuin tuttua puuhaa. Hän on ollut nimenomaan päätoiminen valmentaja vuodesta 2008 lähtien. Valmentaminen alkoi opiskelujen ohella jo 20 vuotta sitten.

– Sinne lukion loppuvaiheille asti uin itse kilpaa, ja jonkun nuorten Suomen mestaruuden voitin, Aalto kertoo omasta kilpauintitaustastaan.

Kemissä syntynyt mies luonnehtii itseään ainakin vielä sydämeltään pohjoissuomalaiseksi. Vuonna 2012 hän päätti vaihtaa maisemaa. Seuraavan olympiadin verran aikaa vierähti Norjan Stavangerissa sikäläisen seuran juniorivalmennuspäällikkönä ja sittemmin päävalmentajana.

– Uinti on Norjassa hyvin samankaltaisessa tilanteessa kuin Suomessakin. Aina löytyy joitain uusia yksittäisiä urheilijoita, jotka pärjäävät aivan maailman huipullakin asti. Hyvin siellä pystyi suomalaisella valmennusosaamisella työskentelemään, Aalto luonnehtii.

Salon Uimarien uusi toiminnanjohtaja Samuli Aalto

Syntynyt vuonna 1981 Kemissä.

Aloitti uintivalmennuksen vuonna 2002 Oulussa.

Päätoimiset työt valmentajana:

2008–2011 Oulun Uimarit -73, 2011–2012 Fuusioseura Oulun Uinnin päävalmentaja, 2012–2014 Norjan Stavangerissa nuorten valmennuspäällikkö, 2014–2016 Stavangerissa päävalmentaja, 2016–2019 Lappeenrannan Uimarien päävalmentaja, 2019–2021 Helsingfors Simsällskapin nuorten valmennuspäällikkö, 2021 Nuorten olympiavalmentaja Turussa, 2022– Salon Uimarien toiminnanjohtaja.

Työuran kohokohtia:

Noora Laukkasen (Aallon valmennettava) kaksi olympiapaikkaa vuosina 2008 ja 2012.

– Lisäksi Oulun vuosina oli hyvin useita nuorten EM-kilpailuihin yltäneitä urheilijoita. Niillä reissuillakin kun pääsi käymään, niin ehkä ne ovat sellaisia highlighteja, Aalto kuvailee.