Omakotitalo syttyi tuleen Metsäpertussa

Omakotitalon ullakolla syttyi maanantaina tulipalo Salon Metsäpertussa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai ensitiedon palosta Vehkaojantiellä iltapäiväneljän aikaan. Talossa asunut iäkäs henkilö avustettiin ulos, eikä hän saanut palosta vakavia fyysisiä vammoja.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Christian Antila kertoi maanantaina iltakuuden aikaan, että taloa jäähdyteltiin edelleen.

– Isoja liekkejä ei enää ole, hän totesi pari tuntia ensitiedotteen jälkeen.

Talon ullakkotila tuhoutui palossa, mutta Antilan mukaan muihin sisätiloihin lieskat eivät juurikaan levinneet.

– Kyseessä on vanha talo, joten on selvää, että jonkinlaista vahinkoa on silti syntynyt, Antila arvioi.

Hän ei lähde vielä arvailemaan, mistä palo sai alkunsa.

– Syttymissyytä tutkitaan, Antila kommentoi.