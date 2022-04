Oscar-tuottaja: Poliisi oli valmis pidättämään Will Smithin lyöntinsä jälkimainingeissa

Los Angelesin poliisi olisi ollut valmiina pidättämään yhdysvaltalaisnäyttelijä Will Smithin tämän rähisteltyä Oscar-gaalassa, gaalan tuottaja Will Packer on kertonut televisiokanava ABC:lle.

Smith läimäisi paikallista aikaa viime sunnuntaina järjestetyssä gaalassa koomikko Chris Rockia, joka oli kertonut lavalla vitsin Smithin vaimosta viittaamalla tämän ajeltuun päähän. Jada Pinkett Smith on kertonut ajelevansa päätään, koska sairastaa karvojen lähtemistä aiheuttavaa alopeciaa.

Packerin mukaan poliisit kysyivät Rockilta muun muassa syytteiden nostamisesta. Poliisit olivat Packerin mukaan alleviivanneet lyönnin olleen pahoinpitely. Koomikko oli kuitenkin kertonut olevansa kunnossa eikä halunnut poliisin ryhtyvän toimiin.

Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei Rock halunnut tehdä tapahtuneesta rikosilmoitusta.

Smith on pyytänyt Rockilta julkisesti anteeksi.

https://abcnews.go.com/GMA/Culture/oscars-producer-packer-lapd-prepared-arrest-smith-slapping/story?id=83788044

STT

Kuvat: