Pääministeri Marin ei tyrmää ajatusta maahanmuuttoministeriöstä – Suomen pitäisi olla helposti lähestyttävä maa työperäiselle maahanmuutolle, pääministeri sanoi Ylellä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei tyrmää ajatusta erillisen maahanmuuttoministeriön perustamisesta. Marin kommentoi työperäistä maahanmuuttoa Ylellä pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

– En tuollaista ajatusta (ministeriön perustamisesta) tyrmää. Tämä on iso kysymys, se pitää tavalla tai toisella ratkaista.

Pääministeri ei kuitenkaan ollut varma, onko ratkaisu ulkomaalaisen työvoiman saamiseen ja Suomeen saapuvien kotouttamiseen erillinen ministeri. Marinin mukaan on jo tärkeä askel, että työperäisen maahanmuuton kysymykset on siirretty elinkeinoministeriölle, pois sisäministeriöstä.

Suomen tulisi olla pääministerin mukaan helposti lähestyttävä maa. Esimerkiksi Kanada on Marinin mukaan monellakin tavalla pioneeri työperäisessä maahanmuutossa.

– Meillä pitäisi olla yhteiskuntana asenne, että tervetuloa Suomeen opiskelemaan, tervetuloa Suomeen töihin, me haluamme teidät osaajat tänne. Monet maat tekevät jo tätä.

Byrokratia vaatii työtä

Marin kertoi kaipaavansa maahanmuuttokysymyksiin myös hallinnon virtaviivaistamista.

– Olen pääministerinä nyt joitakin vuosia katsellut tätä valtiohallintoa ja sen toimintaa. Meillä on valtavan osaavia ihmisiä ja virkamiehiä valtiohallinnossa ja ministeriöissä. Kyllä meillä on myös jäykkyyttä prosesseissa ja yhteistyössä, se on pandemian aikana monesti nähty. Eli kyllä valtionhallinnossa on kehitettävää, voisimme tarttua asioihin ripeämmin ja olla enemmän ratkaisuhakuisia eikä ongelmiin keskittyviä.

Minja Viitanen

STT

Kuvat: