Pääministeri Marin toivoo pikaista sopua hoitajien työkiistaan, hän olettaa sovintoesityksen syntyvän tällä tai ensi viikolla

Pääministeri Sanna Marin (sd.) katsoo, että kunta-alan työriidassa on tärkeää antaa sovittelulautakunnalle työrauha. Marin sanoo odottavansa, että lautakunnalta saadaan tällä viikolla tai ensi viikon alkupuolella sovintoesitys työmarkkinajärjestöjen arvioitavaksi. Hän toivoo, että esitys olisi vakavasti otettava niin, että järjestöt voivat sen hyväksyä.

Marin kommentoi työmarkkinatilannetta eduskunnassa toimittajille.

– Jokaisen intressissä on se, että tämä kokonaisuus saataisiin mahdollisimman pikaisesti maaliin niin, että me saisimme työrauhan ja julkiselle puolelle työehtosopimukset, hän sanoi.

Pääministeri ei luvannut hoitajajärjestöjen kaipaamaa valtiovallan väliintuloa kiistaan.

– Oma viestini on, että sopua toivomme. Tilanne Euroopassa on vakava, tilanne myös Suomessa on vakava. Tämä vakava aika kaipaa nyt vakautta, sitä että asiat saadaan sovittua.

Hallitus varautuu joukkoirtisanoutumiseen

Hoitoalan järjestöt Tehy ja Super aloittivat tänä aamuna ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kunta-alalla. Järjestöt peruivat eilen tänään alkavaksi ilmoitetun hoitajalakon ja kertoivat aloittavansa sen sijaan joukkoirtisanoutumisen valmistelun. Tehyn ja Superin mielestä valmistelussa ollut potilasturvallisuuslaki vei hoitajien lakko-oikeuden ja siksi tarvitaan järeämpiä työtaistelutoimia.

Järjestöt eivät toistaiseksi kerro yksityiskohtia mahdollisia tulevia joukkoirtisanoutumisia koskevista suunnitelmista.

– Odotan nyt ensin, miten maan hallitus tähän reagoi. Katsotaan, mitä tästä tulee, sanoi esimerkiksi Superin puheenjohtaja Silja Paavola STT:lle.

Marinin mukaan hallituksen on varauduttava myös mahdolliseen joukkoirtisanoutumiseen. Se olisi hänen mielestään erittäin valitettava ja vakava tilanne.

– Varmasti katsotaan aiempaa lainsäädäntöä, mitä on vastaavissa tilanteissa jouduttu valmistelemaan. Tätä työtä tehdään sosiaali- ja terveysministeriössä virkavastuulla. Siellä joudutaan varautumaan kaikenlaisiin tilanteisin, mutta oma viestini on ennen muuta se, että sopikaa, jotta työtaistelutoimia ei tarvita.

