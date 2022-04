Pääsiäisen kiireisin paluuliikenne alkaa jo rauhoittua iltaa kohti – sujunut mutkattomasti

Pääsiäisen paluuliikenne on sujunut tänään rauhallisesti, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus.

Liikennehuippu alkoi puolenpäivän jälkeen ja on kestänyt alkuiltaan saakka esimerkiksi Nelostiellä, liikenneoperaattori Risto Nurminen tieliikennekeskuksesta kertoo. Illan paluuliikenteestä odotetaan vähäisempää.

Pääsiäisen menoliikenne sujui tieliikennekeskuksen mukaan maltillisesti, mikä näkyy luonnollisesti paluuliikenteessä. Lisäksi paluuliikenne on voinut jakautua useammalle päivälle.

Tämä pääsiäinen on ollut kuitenkin tieliikennekeskuksen mukaan edellisvuotta vilkkaampi. Ajo-olosuhteet ovat olleet tämän päivän paluuliikenteelle suotuisat, eikä esimerkiksi liikennettä hidastavia onnettomuuksia ole tullut tieliikennekeskuksen tietoon.

Anna Pesonen-Smith, Saara-Miira Kokkonen

STT

