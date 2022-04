Pääsiäistä jatketaan aurinkoisessa säässä – ”Jokainen päivä on varmaankin hiukan edellistä lämpimämpi”

Aurinkoinen sää on hemmotellut pääsiäisen ulkoilijoita. Ilma lämpenee päivä päivältä myös alkavalla viikolla, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.

– Lämpimiä lukemia on ollut. Pohjois-Pohjanmaalla Haapavedellä mitattiin kaikkein korkein lämpötila, 13,5 astetta. Rovaniemelläkin 13,4 astetta ja Pellossa 12,8 astetta, eli ihan Lappia myöten ollaan oltu yli kymmenessä asteessa, Valta kertoi hieman viiden jälkeen iltapäivällä sunnuntaina.

Uusi viikko alkaa päivä päivältä lämpenevässä säässä

Poutaa ja aurinkoista säätä on luvassa laajalti koko maahan myös alkavalla viikolla. Hajanainen pilvi- ja sadealue kulkee Lapin yli maanantain vastaisen yön aikana.

Meteorologin mukaan alkuviikosta lämpötilat kohoavat mahdollisesti 15 asteen yli lännessä ja lounaisessa Lapissa. Keskiviikon ja torstain aikaan lämpötila voi kohota korkeimmillaan lähelle 20 astetta.

– Jokainen päivä on varmaankin hiukan edellistä lämpimämpi.

Loppuviikosta sää viilenee mahdollisesti taas.

– Mutta ainakin siihen asti on varsin keväistä säätä, Valta kertoo.

Minja Viitanen

STT

