Paavi Franciscus toivoi pääsiäisen puheessaan rauhaa Ukrainaan

Katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja paavi Franciscus toivoi perinteisessä pääsiäissunnuntain puheessaan rauhaa sodan repimään Ukrainaan. Vatikaanissa pitämässään Urbi et orbi -puheessaan paavi myös toivoi, että sota Euroopassa saisi ihmiset tietoisemmiksi maailman muista sodista ja konflikteista.

– Älkäämme tottuko sotaan, vaan omistautukaamme sen sijaan rauhalle. Maailman johtajat kuulkoot ihmisten vetoomuksen rauhan puolesta, paavi sanoi Pietarinkirkon aukiolla.

Franciscus viittasi Ukrainan sodan lisäksi levottomuuksiin muun muassa Jerusalemissa, Afrikassa, Myanmarissa ja Afganistanissa. Hän mainitsi erityisesti lasten kärsimyksen.

– Kun katsomme Ukrainan sotaa ja sieltä pakenevia orvoiksi jääneitä lapsia, kuulemme kaikkien kärsivien lasten tuskanhuudot maailmassa, paavi sanoi.

– Lapset näkevät nälkää, kärsivät lääkkeiden puutteesta sekä ovat hyväksikäytön uhreja.

Sodan ja kärsimyksen keskellä Franciscus sanoi kuitenkin näkevänsä myös rohkaisevia merkkejä, kuten Ukrainan pakolaisten saaman avun eri maissa.

Paavin mukaan rauha on mahdollista saavuttaa ja siihen pyrkiminen on jokaisen ihmisen velvollisuutena ja vastuulla.

– Kuten Jeesus sanoi: meidän ei tule antautua sodalle ja väkivallalle, paavi sanoi.

Urbi et orbi on latinaa ja tarkoittaa suomeksi ”kaupungille ja koko maanpiirille”. Ilmaisua käytetään paavin suurina juhlapyhinä antamista siunauksista, jotka hän lausuu Pietarinkirkon aukiolla Rooman kaupungille ja koko maailmalle.

Eetu Halonen

STT

