Paavi sanoi ymmärtävänsä aseita puolustuksessa

Paavi Franciscus sanoo ymmärtävänsä, miksi hallitukset ostavat itselleen aseita puolustautuakseen sodan koettelemassa maailmassa. Aiemmin Franciscus on kuvannut rahan uhraamisen aseisiin ”tahraavan” ihmiskunnan.

Italian yleisradioyhtiön Rain haastattelussa Franciscus tarkensi, ettei oikeuta aseita mutta ymmärtää niiden hankkimisen.

Franciscus osallistuu myöhemmin pitkäperjantaina Via Crucis -ristisaattoon, ensi kertaa koronapandemian puhkeamisen jälkeen. Venäläisten ja ukrainalaisten naisten on määrä kantaa tapahtumassa yhdessä ristiä.

STT

