Pageaun hattutemppu toi Islandersille voiton, loukkaantumisesta toipunut Kuokkanen jatkoi pisteputkeaan

Jääkiekon NHL:ssä New York Islanders voitti vierasottelussa New Jersey Devilsin maalein 4-3. Islandersin ykkösnimi oli hyökkääjä Jean-Gabriel Pageau, joka teki ottelussa kolme maalia.

Islandersin voittomaaliksi jääneen neljännen maalin teki Kyle Palmieri Pageaun syötöstä.

New Jerseyn riveissä suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen pelasi toisen ottelunsa loukkaantumisen jäljiltä ja pääsi tälläkin kertaa pisteille. Kuokkanen syötti Jesper Boqvistin tekemän New Jerseyn avausmaalin.

Kuokkanen oli lähes kaksi kuukautta sivussa rannevamman vuoksi ja palasi takaisin kaukaloon lauantaina.

STT

Kuvat: