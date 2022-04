Painissa on taas luvassa kiehtova kaksintaistelu – nyt taistellaan raskaan sarjan menestyssaumasta

Suomalaispainissa tulee tänä vuonna eteen kiehtova kaksintaistelu, sillä MM-kisojen edustuspaikasta mittelee kaksi arvokisojen mitalipainijaa. Kreikkalais-roomalaisen painimuodon 130-kiloisten kamppailussa kohtaavat kaksinkertainen EM-pronssimies Elias Kuosmanen ja yhden EM-pronssin paininut Konsta Mäenpää.

Kaksikon keskinäistä kohtaamista joudutaan kuitenkin vielä odottamaan.

– Olen kuntoutumassa kyynärpää- ja olkapääleikkausten jäljiltä, Tokion olympialaisissa paininut Kuosmanen sanoo STT:n haastattelussa.

MM-kisakarsinnan vahvimmalta ehdokkaalta vaikuttaa heinäkuun lopussa Puolassa painittava Pytlasinski-turnaus. Tämän vuoden MM-kisat painitaan Serbian Belgradissa 10.-18. syyskuuta.

Helsingin Hakaa edustava Kuosmanen saavutti 97-kiloisten EM-pronssin Venäjän Kaspijskissa vuonna 2018 ja paini toisen EM-pronssin Romanian Bukarestissa vuonna 2019. Ilmajoen Kisailijoiden suuruus Mäenpää paini 130-kiloisten EM-pronssin maaliskuun lopussa Unkarin Budapestissa.

– Olen täydessä iskussa, minulla ovat asiat oikein hyvin. Mäenpää mainitsee.

Kuortaneen teholeirillä huhtikuussa miehet olivat vastakkain lähes vuoden tauon jälkeen. He hääräsivät alati toistensa kimpussa, vaikka Kuosmanen myönsi, että hänellä oli toipilaana vielä käsijarru päällä.

Miten kaksikko puntaroi toisiaan?

– Konsta on oikein mukava ja miellyttävä ihminen. Painijana hän on tosi hyvä, tekninen ja taitava. Hän tekee monipuolisia liikkeitä isoksi mieheksi, Kuosmanen kehuu Mäenpäätä.

– Eliaksen kanssa tulen juttuun oikein hyvin. Hän on monipuolinen harjoitusvastustaja. Hän ei sikaile. Elias ei tee matolla mitään kelvotonta, Mäenpää arvioi Kuosmasta.

Pariisin olympiapaikka tähtäimessä

Suomalaiskaksikko tähyää Pariisin 2024 olympialaisiin, mutta samaan sarjaan mahtuu vain yksi suomalainen. Viime vuonna Kuosmanen vaihtoi 97-kiloisista 130-kiloisiin, koska Arvi Savolainen vei Tokion olympiapaikan 97-kiloisissa. Kuosmanen selvitti raskaan sarjan olympiakarsinnat, mutta oli uuteen sarjaansa Tokiossa vielä liian kevyt.

Savolainen sen sijaan sai olympialaisten viitossijalleen jatkoa tänä keväänä, kun hän paini sarjassaan EM-hopeaa, uransa ensimmäisen aikuisten arvokisamitalin.

– Pariisin olympialaisiin ei ole enää kovinkaan kauan. Päivät vähenevät, Kuosmanen korostaa.

Olympialaisia varten itseään kehittää myös Mäenpää, 24. Hän pääsi äskettäin aikuisten arvokisamitalin makuun ja myöntää yllättyneensä.

– Mitali tuli vähän kuin varkain. En osannut ajatella, että näin nuorena miehenä pystyn aikuisten arvokisamitaliin. Mitali näytti silti sen, että suunta on oikea, Mäenpää sanoo.

Kuosmanen lopetti kiirehtimisen

Kuosmasella, 26, on takana pitkä kuntoutusloma. Hän kertoo kestäneensä sen paremmin kuin vastaavat tilanteet aiemmin.

– Ehkä tässä alkaa jo olla iän tuomaa viisautta. Ennen hötkyilin parantumisten suhteen, ja se vei asiat kahta pahemmaksi, Kuosmanen sanoo.

Hän kertoo inspiroituneensa viime aikoina käytännön psykologiasta.

– On tosi mielenkiintoista tutkia ja seurata sitä, kuinka ihminen käyttäytyy vaihtelevissa tilanteissa.

Myös Kuosmasen keskittyminen matseihin on muuttunut.

– Enää en keskity niinkään itseeni, vaan vastustajaan. Katson kuinka vastustaja sitoo, kuinka hän toimii. Aistien on oltava auki, Kuosmanen kertoo.

Konsta Mäenpää, miten sinä keskityt?

– Odotan sitä, että pääni pysyy kasassa. Pientä jännitystä on aina, ja toivon, ettei se mene yli, Mäenpää kuvaa.

Hannu Ranta

STT

Kuvat: