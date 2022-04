Pakistanin uudeksi pääministeriksi valittiin odotettu nimi

Pakistanin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi pääministeriksi Pakistanin Muslimiliiton johtajan Shehbaz Sharifin. Ex-pääministeri Imran Khan syrjäytettiin eilen parlamentin epäluottamuslauseäänestyksessä.

Pakistanin pääministerin virka on hyvin tuulinen, sillä yksikään pääministeri ei ole pysynyt virassa kautensa loppuun saakka.

Pakistanin sisäpolitiikka on täydessä kaaoksessa, ja Sharifilla tulee olemaan edessään vaikeat hallitusneuvottelut.

Khan ehti toimia Pakistanin pääministerinä vuodesta 2018.

STT

