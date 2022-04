Pentagon: Ukrainalle on toimitettu hävittäjiä ja varaosia

Yhdysvaltojen puolustusministeriö ilmoittaa, että Ukrainalle on toimitettu hävittäjiä ja lentokoneen varaosia maan ilmavoimien auttamiseksi. Puolustusministeriön tiedottaja John Kirby ei kertonut, kuinka monesta koneesta on kysymys, minkä tyyppisiä ne ovat tai mistä ne ovat peräisin.

Hän totesi, että Ukrainalla on nyt käytössään enemmän hävittäjiä kuin mitä sillä oli kaksi viikkoa sitten ja antoi ymmärtää, että lähetetyt koneet ovat venäläisvalmisteisia.

– Muut maat, joilla on kokemusta tämänkaltaisista lentokoneista, ovat voineet auttaa heitä saamaan lisää koneita lentokuntoon, Kirby sanoi.

Ukraina on jo viikkojen ajan pyytänyt auttajiaan lähettämään sotakoneita. Ukraina on erityisesti pyytänyt venäläisvalmisteisia Mig-29 -koneita, jotka ovat maan lentäjille tuttuja. Kyseisiä koneita on ollut joissakin Itä-Euroopan maissa, kuten Puolassa.

Yhdysvallat on Kirbyn mukaan auttanut varaosien kuljettamisessa, mutta ei toimittanut kokonaisia koneita.

Puolan Mig-koneiden vieminen Ukrainaan oli esillä maaliskuussa. Yhdysvallat asettui tuolloin vastahankaan, koska epäili, että Venäjä näkisi sen merkkinä Naton sekaantumisesta sotaan.

STT

