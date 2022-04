Perinneyhdistys jatkaa veteraaniyhdistysten työtä – Sotien 1939–1945 Salon Perinneyhdistys alkaa toimia ensi syksynä

Yksi aikakausi on päättymässä, kun suomalaiset veteraanijärjestöt ovat lopettamassa toimintaansa. Veteraanijärjestöjen kenttä on ollut moninainen, mutta nyt niiden toimintaa ollaan koko maan laajuisesti korvaamassa perinnejärjestötoiminnalla.

– Veteraanijärjestöjen organisaatio on aivan liian raskas, kun ajatellaan veteraanien määrää. Vuosien 1939–1945 sodissa palveli noin 600 000 miestä ja 100 000 naista, ja nyt jäljellä on enää noin 4 500 veteraania, toteaa Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Osmo Suominen.

Muutoksen nopeutta Suominen havainnollistaa ottamalla esimerkiksi Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin. Sen alueella oli vuoden 2022 alussa enää 190 veteraanitunnuksen omaavaa henkilöä, kun 15 vuotta sitten heitä oli vielä 3 700. Lisäksi veteraanien leskiä on elossa reilut kaksi kertaa sen verran kuin veteraaneja. Suominen arvioi, että piiri olisi valmis lopettamaan toimintansa ensi vuoden lopussa.

– Veteraaniaikakausi on päättymässä ja ollaan siirtymässä perinneaikakauteen – huomattavasti kevyemmällä ja toivottavasti yhdellä ainoalla organisaatiolla, Suominen sanoo.

Uuden perinneorganisaation kattojärjestönä toimii Tammenlehvän Perinneliitto, jonka alle perustetaan noin 25 alueellista perinneyhdistystä. Varsinais-Suomen alueyhdistys perustetaan Suomisen mukaan syksyllä. Sen alle muodostetaan paikallisia toimijoita, joihin kuuluu muun muassa uusi Sotien 1939–1945 Salon Perinneyhdistys ry.

Osmo Suominen puhui perinneaikaan siirtymisestä tällä viikolla veteraanien Perinnepajalla Salossa, missä pidettiin tiedotustilaisuus uuden paikallisen perinneyhdistyksen toiminnan käynnistämisestä.

Helmikuussa rekisteröitiin uusi Sotien 1939–1945 Salon Perinneyhdistys ry, joka tulee korvaamaan paikalliset veteraaniyhdistykset. Perinneyhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Salon Seudun Sotaveteraanien Ari Aalto ja Kari Virtanen sekä Salon Seudun Rintamaveteraanien Esko Orrenmaa.

Ari Aalto kertoo, että Sotainvalidien Veljesliiton Salon seudun osasto on jo lopettanut toimintansa, ja Salon Seudun Sotaveteraanit on lopettamassa toimintansa tämän vuoden lopussa. Myös Salon Seudun Rintamaveteraanit on pikkuhiljaa päättämässä toimintaansa. Salossa on sotiemme veteraaneja jäljellä noin 35.

– Niin kauan kuin veteraaneja ja heidän puolisoitaan ja leskiään on keskuudessamme, heidän palvelunsa jatkuvat samanlaisina. Perinneyhdistys jatkaa niiden ylläpitämistä samalla tavoin kuin veteraaniyhdistykset ovat tehneet, Aalto kertoo.

Perinneyhdistys jatkaa myös kansallisten merkkipäivien juhlallisuuksien järjestämistä. Itsenäisyyspäivänä, talvisodan päättymisen muistopäivänä, kansallisena veteraanipäivänä ja kaatuneiden muistopäivänä viedään seppeleet veteraanien muistomerkeille kuten ennenkin.

Juhlallisuuksia on tarkoitus järjestää samaan tapaan kuin veteraaniyhdistyksetkin ovat tehneet, eli yhteistyössä muun muassa Salon kaupungin, Salon seurakunnan, partiolaisten, marttojen, VPK:n ja kotiseutuyhdistysten kanssa. Näitä tahoja toivotaankin liittymään mukaan perinneyhdistyksen toimintaan. Jäseneksi voi liittyä yksittäinen henkilö tai yhdistys.

Perinneyhdistyksen tehtävänä on säilyttää sotasukupolven muistoa, ja siksi tärkeänä nähdään myös yhteistyö koulujen kanssa. Tavoitteena on saada ylläpidettyä historiatietoisuutta Suomen sotavuosista ja kerrottua nuorille esimerkiksi siitä, mitä kaikkea sota-aika tarkoitti Salon alueella.

– Toivon, että näistä asioista puhuttaisiin kouluissa. Silloin kun itse kävin koulua, siellä puhuttiin aika niukasti 1900-luvun historiasta, Aalto toteaa.

Sotien 1939–1945 Salon Perinneyhdistyksen toiminta käynnistyy ensi syksynä. Silloin valitaan muun muassa yhdistyksen hallitus. Hermannin koulun yhteydessä sijaitseva veteraaniyhdistysten Perinnepaja-tila olisi myös perinneyhdistyksen käytössä.

– Kaupungin suunnalta on tullut siihen vihreää valoa, Aalto kertoo.