Petteri Orpo matkustaa Washingtoniin keskustelemaan muun muassa Suomen Nato-jäsenyydestä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo matkustaa huomenna Washingtoniin keskustelemaan Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikasta, kokoomus kertoo tiedotteessaan. Orpo lähtee matkalle yhdessä Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin kanssa. Puheenjohtajien on määrä tavata matkallaan yhdysvaltalaisia poliitikkoja ja asiantuntijoita.

Matkan tarkoitus on tiedotteen mukaan keskustella Euroopan turvallisuustilanteesta ja Suomen sekä Ruotsin turvallisuuspoliittisista ratkaisuista. Tapaamisissa on määrä myös pohjustaa kokoomuksen tavoitetta Suomen Nato-jäsenyydestä.

– Suomi ja Ruotsi ovat nyt turvallisuuspoliittisesti kiinnostavia. On etumme mukaista viestiä näkemyksiämme Washingtonissa, Orpo sanoo tiedotteessa.

– Yhdysvaltojen asemoitumisella on kiistaton vaikutus jäsenyysprosessin etenemiseen, jolloin teemme osamme jäsenyystavoitteen edistämiseksi. Maidemme Nato-myönteisimpinä puolueina tämä on kokoomukselle ja moderaateille luonteva tapa edistää pohjolan turvallisuutta ja vakautta.

Tiedotteen mukaan puheenjohtajat tapaavat matkallaan Yhdysvaltojen kongressin, kansallisen turvallisuusneuvoston ja ulko- sekä puolustusministeriön edustajia. Lisäksi puheenjohtajien on määrä tavata ”keskeisten ajatushautomoiden” edustajia.

Orpon ja Kristerssonin Washingtonin-matka kestää tiedotteen mukaan perjantaihin 22. huhtikuuta asti.

Eetu Halonen

STT

