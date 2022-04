Petteri Orpo muistelee Ilkka Kanervaa: ”Hän oli Suomen paras ihmisten kohtaamisessa”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo tutustuneensa Ilkka Kanervaan ensimmäisen kerran ollessaan opiskelijapoika 1990-luvulla. Suhde oli läheinen kokoomuksen tilaisuudessa tapahtuneesta ensikohtaamisesta alkaen.

– Hän bongasi sieltä nuoren miehen ja oli kiinnostunut siitä, kuka olen ja mistä tulen. Muisti nimeni ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Hän oli varmasti Suomen paras ihmisten kohtaamisessa, Orpo muistelee.

Orpon mukaan Kanervalla oli poikkeuksellinen kyky kohdata ihmisiä.

– Se perustui aitoon kiinnostukseen ihmisiä kohtaan. Hän otti jokaisen ihmisen tosissaan, pyrki vastaamaan heidän kysymyksiinsä ja huoliinsa ja hoitamaan heidän asioitaan. Eikä hän lopettanut sitä, vaikka eteni kuinka korkealle politiikassa, Orpo sanoo.

Huolimatta saman vaalipiirin äänestäjistä kisailusta, miesten välit ovat olleet hyvät.

– Hyvin on mahduttu samaan maakuntaan. Sitä myötä, kun olen itse saanut vastuuta, Iken tuki on ollut tärkeätä.

Orpo kertoo miesten soitelleen ja tavanneen säännöllisesti vuosien ajan esimerkiksi Varsinais-Suomen kokoomuksen piiritoimistolla.

– Ike sanoi, että istutaan alas ja käydään läpi sisä- ja ulkopolitiikka, Orpo kertoo.

Kansanedustajina Orpo ja Kanerva kulkivat usein junamatkat Turusta Helsinkiin yhdessä.

– Hänen kanssaan oleminen oli niin luontevaa. Kävimme läpi vakavia asioita, mutta välillä myös naurettiin. Hänellä oli aivan loistava tilannekomiikan taju.

Suurempi kuin päivän kahinat

Ilkka Kanerva oli eduskunnassa pisimpään istunut kansanedustaja. Hän nousi eduskuntaan vuonna 1975. Orpo sanoo, että Kanervasta kehittyi suuri valtiomies, jota kunnioitettiin ja arvostettiin laajasti yli puoluerajojen.

– Hän oli jotenkin isompi kuin päivän kahina. Viimeisinä vuosina eduskuntasalissakin saattoi olla kova kuhina ja välihuutelua, mutta kun Ike puhui, kaikki hiljenivät.

Orpo kertoo oppineensa Kanervalta, että vaikeissa paikoissa kannattaa kerätä eri tavalla ajattelevia ihmisiä keskustelemaan ja sitä kautta saada mahdollisimman laaja kuva tilanteesta johon lähdetään hakemaan ratkaisuja.

– Kaipaan häntä erityisesti tässä ajassa, kun ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut. Kaipaan keskusteluja hänen kanssaan, hänen osaamistaan ja tukeaan. Suru on aika iso.

Turun kaupunki suruliputtaa Kanervan muistoksi

Turun kaupunki suruliputtaa tänään perjantaina keskustan silloilla kokoomuksen pitkäaikaisen kansanedustajan, ministeri Ilkka Kanervan kuoleman johdosta.

– Kiitämme työstäsi Turun, turkulaisten ja Suomen hyväksi. Suru on niin on suuri. Sydämesi meille oli niin suuri, Turun kaupungin Twitter-tilillä kirjoitetaan.

Kaupunki lisäksi valaisee Aurajoen ylittävän Kirjastosillan sinivalkoisin värein illan hämärtyessä.

Myös Turun pormestari Minna Arve on kiittänyt Kanervaa tämän tekemästä työstä turkulaisten eteen.

– Ministeri, kansanedustaja, pitkäaikainen Turun kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanerva on poissa. Turun kaupungin puolesta haluan kiittää työstäsi turkulaisten puolesta. Sinä tunsit meidät kaikki ja me muistamme sinut aina. Lämmin osanottoni Iken läheisille ja voimia suruunne, Arve tviittasi.

