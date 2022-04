Petteri Orpo valittiin eduskunnan puolustusvaliokuntaan

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on valittu eduskunnan puolustusvaliokunnan jäseneksi. Hän on kokoomuksen ehdokas valiokunnan puheenjohtajaksi.

Orpo valittiin valiokunnan jäseneksi eduskunnan täysistunnossa järjestetyssä puolustusvaliokunnan vaalissa.

Puolustusvaliokunnan on määrä valita valiokunnalle uusi puheenjohtaja kokouksessaan ensi tiistaina. Valiokuntaa aiemmin johtanut kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) kuoli kiirastorstaina vakavaan sairauteen.

Eduskuntaryhmien välisessä paikkajaossa puolustusvaliokunnan puheenjohtajuus kuuluu kokoomukselle tämän vaalikauden ajan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi torstaina, että puolue haluaa Orpon puolustusvaliokunnan johtoon, koska valiokunta on yksi keskeinen toimija Suomen mahdollisessa Nato-jäsenyysprosessissa.

– Nato-jäsenyys on selvästi tärkein päätös tänä vuonna, ja siihen laitamme tärkeimmät paukkumme lähikuukausien aikana. Siksi päädyimme ratkaisuun, että puolueen puheenjohtaja ottaa valiokunnan johdettavakseen, Mykkänen sanoi.

Turtiainen protestoi paikkansa menettämistä vastaan

Puolustusvaliokunnan kokoonpanossa ei valiokunnan varsinaisten jäsenten osalta tapahtunut muita muutoksia kuin Kanervan vaihtuminen Orpoon.

Valiokunnan varajäsenien kohdalla tapahtui kaksi muutosta: kokoomuksen Kari Tolvanen vaihtui puolueen varapuheenjohtajaan Antti Häkkäseen ja perussuomalaisista viime vuonna erotettu Ano Turtiainen vaihtui perussuomalaisten Mika Niikkoon.

Turtiainen protestoi torstaina eduskunnan täysistunnossa sitä vastaan, että hänet oltiin pudottamassa pois valiokunnan varajäsenen paikalta. Turtiainen piti pudottamistaan suhmurointina ja syrjintänä, jolla hänet suljetaan pois tärkeästä informaatiosta epävakaaseen maailmantilanteeseen liittyen.

Puolustusvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet saavat valiokuntatyöskentelyn yhteydessä hyvin laajasti luottamuksellista informaatiota maanpuolustukseen ja esimerkiksi Suomen kansainväliseen puolustusyhteistyöhön liittyen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan perussuomalaiset olivat aloitteellisia siinä, että puolustusvaliokunta asetettiin uudelleen, sillä puolue halusi Turtiaisen pois perussuomalaisille kuuluvalta varajäsenen paikalta.

Tavion mukaan perussuomalaiset lähettivät kuluvan kuun alussa puolustusvaliokunnalle kirjeen, jossa he pyysivät valiokunnan asettamista uudelleen. Puolustusvaliokunnan uudelleen asettaminen ja sen tiimoilta järjestetty vaali eivät siis johtuneet Ilkka Kanervan kuolemasta, vaan nimenomaan Turtiaisen haluttomuudesta luopua paikastaan.

Normaalisti eduskunnassa on tapana, että toiseen eduskuntaryhmään liittyvä kansanedustaja luovuttaa uudelleen täytettäväksi kaikki ne luottamuspaikkansa, jotka hän on aiemmalta puolueelta saanut. Turtiainen ei näin suostunut toimimaan, minkä vuoksi koko valiokunta piti asettaa uudelleen.

Perussuomalaisista erottamisen jälkeen Turtiainen perusti oman yhden hengen Valta kuuluu kansalle -eduskuntaryhmänsä.

– Tämä on perussuomalaisten paikka, joka eduskuntavaalien perusteella kuuluu perussuomalaisille, ja näin ollen meidän eduskuntaryhmämme katsoi, että meillä on oikeus ottaa se itsellemme takaisin, Tavio sanoi STT:lle.

Tuomas Savonen

STT

