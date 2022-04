PeU-Basketin mestaruus on iso asia pienelle Perniölle – mitä tehdään sarjanousun suhteen?

Sitä sanotaan, että urheilujournalismilta toivotaan nykyisin kuivan tulosraportoinnin sijaan tarinoita.

PeU-Basket kirjoitti oman tarinansa koripallon miesten I divisioona B:n mestareina siinä määrin taitavasti, ettei sitä tarvitse kuorruttaa suurilla ylisanoilla. Paikallisella liikuntahallilla näki konkreettisesti sen, kuinka iso asia nousu runkosarjan kymmenenneltä sijalta voittajaksi oli pienelle Perniölle.

Toisinaan kritisoidaan sitä, onko mitään mieltä jakaa mitaleita ja mestaruuspokaaleja pääsarjojen alapuolisilla tasoilla. Koripallossa runsaat viisi vuotta sitten tehty päätös divari B:stä pudotuspeleineen näyttäytyi kauneimmillaan PeU-Basketin ja Hyvinkään Pontevan finaaliparissa.

Molemmissa otteluissa oli useampi sata katsojaa ja kiitettävä määrä meteliä.

– Katso nyt tätä meininkiä: nuoret muodostivat oma-aloitteisesti rumpuryhmän. Nämä ovat valtavan merkittäviä asioita, että junnut näkevät tällaisia tapahtumia paikan päällä. Saros sanoi, ettei monessakaan tämän kauden korisliigapelissä ole ollut tällaista fiilistä, hehkutti Perniön Urheilijoiden koripallojaoston puheenjohtaja Pekka Leikkonen.

Leikkonen viittasi Pekka Sarokseen, joka on tuomaroinut jo reilusti yli tuhannessa miesten pääsarjaottelussa.

– Erityisen hienoa tämä on myös siksi, että esimerkiksi junioriturnaus OP-Pikkujätti on jouduttu jättämään väliin kahtena peräkkäisenä kertana. Tunnelin päässä on vihdoin valoa, Leikkonen tunnelmoi.

Valtaosa mestarijoukkueesta koostuu Salon Vilppaan junioreista. Tunteikkaita hetkiä kokivat kuitenkin myös hieman eri sukupolvien Perniön Urheilijoiden kasvatit, vuosimallin 1985 Juhana Melkkilä sekä häntä noin 16 vuotta nuorempi kapteeni Niko Huoponen.

– On tämä hienoa. Koko kausi on tehty tämän eteen töitä, ja nyt tuli palkinto, Huoponen totesi.

Myös Huoposen vanhemmat ovat vahvasti mukana PeU-Basketin toiminnassa. Niko on asunut Perniössä koko ikänsä ja asuu edelleen.

– Omassa seurassa voittaminen on tietysti erityisen spesiaalia, hän maiskutteli.

Ratkaisevaksi muodostunut loppuottelu oli PeU-Basketin vahvaa hyökkäyspeliä lyhyitä, nipun pallonmenetyksiä sisältäneitä suvantovaiheita lukuun ottamatta.

Ensimmäistä noin kahdeksaa minuuttia voi luonnehtia vahvaksi koko joukkueen tekemiseksi, jossa kaikki siinä vaiheessa kentällä käyneet kymmenen pelaajaa pääsi nopeasti onnistumisten makuun.

PeU-Basket teki avausneljänneksellä 28 pistettä, joista William Loyd vain kaksi.

– Ensimmäinen kymppi oli meidän pelaamistamme parhaimmillaan. Oli varmasti kauden energisin peliin valmistautuminen ja lämmittely. Se purkautui oikealla tavalla, mietti PeU-Basketin päävalmentaja Jussi Savolainen.

Lopulta Loyd nousi kauden ajoilta tuttuihin pistelukemiin saaden hienosti tukea etenkin Patrik Poutiaiselta.

Divari B:n voittajalla on oikeus nousta divari A:han. PeU-Basket ei ole tehnyt vielä virallista päätöstä. Nousussa olisi joka tapauksessa melko monta mutkaa.

– Olisihan se (nousu) omalla tavallaan hienoa. Meidän tavoitteenamme on kuitenkin tuoda edustusjoukkuetoimintaan vuosittain uusia nuoria. Heille divari A olisi todella kova sarja, Leikkonen muistuttaa.

– Pelaajia tarvittaisiin lisää, ja ne olisi hommattava käytännössä täältä lähialueilta. Budjettia pitäisi kasvattaa merkittävästi, Leikkonen luettelee.

Sekä pelaajana että nyttemmin valmentajana pitkän kokemuksen eri sarjatasoilta omistava Savolainen on samoilla linjoilla. PeU-Basket hyötyi pudotuspeleissä omalta osaltaan siitä, että vastustajilta puuttui avainpelaajia.

– Pitää muistaa, että tämä joukkue voitti ja hävisi runkosarjassa saman määrän otteluita. Nousu olisi kaksipiippuinen juttu.

MIESTEN I DIVISIOONA B:N 2. FINAALI

PeU-Basket–HyPo 94–81 (28–14, 19–26, 25–17, 22–24)

Otteluvoitot 2–0, PeU-Basket voitti I divisioona B:n mestaruuden.

PeU-Basketin pisteet/levypallot: Taneli Lindström 9/3, William Loyd 32/16, Juhana Melkkilä 2/1, Patrik Poutiainen 19/6, Timo Niitynperä 2/0, Tuukka Juntunen 11/4, Saku Ahonen 9/0, Timur Emaldynov 2/3, Niko Huoponen 4/3, Wiljami Vihiniemi 0/1, Onni Mäkynen 4/7.

HyPon parhaat pistemiehet: Pyry Hinkkanen 29/5, Toni Honka 20/10, Roy Hinkkanen 19/2.

OHO!

Runkosarjan voittoprosentilla 50 pelannut PeU-Basket voitti yhdeksästä pudotuspeliottelusta kahdeksan.

PeU-Basketin loppusijoitukset I divisioona B:ssä

2013–2014: 7

2014–2015: 2

2015–2016: 3

2016–2017: 10

2017–2018: 5

2018–2019: 3

2019–2020: 2*

2020–2021: 7

2021–2022: 1

* kausi keskeytyi koronaviruksen vuoksi yhtä kierrosta ennen runkosarjan loppua.​