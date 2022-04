Pitkä juoksu luo mielenkiintoa – kun tarpeeksi syvältä kaivaa, on klassikkopari LP Viesti–Hämeenlinna kiinnostava pronssiotteluissakin

Minkä tahansa palloilusarjan pronssiotteluista on vaikeaa kaivaa suurta mielenkiintoa. Ainakin 1900-luvun loppupuolelta lähtien on vallinnut ikuisuuskeskustelu, jossa jotkut argumentit kertovat vaikkapa runkosarjasijoitusten olevan parempi tekijä pronssimitalien ratkaisemiseen kuin nämä välieräpettymysten jälkeiset ottelut.

LP Viestin ja Hämeenlinnan Lentopallokerhon väliset lentopallon naisten Mestaruusliigan pronssiottelut eivät tee näissä pohdinnoissa poikkeusta. Kun pari on nähty jo klassikoiksi muodostuneissa finaaleissa 2000-luvulla kymmenen kertaa, mistä repiä kiinnostusta himmeämpien mitalien ratkomiseen?

No, aina sitä värinää jollain lailla pystyy halutessaan luomaan. Olkoon se asia tässä tapauksessa historian pitkä juoksu. Sitä tarkastellessa tämä pronssiottelupari ei voisi olla kiehtovampi.

LP Viesti kiri jälleen tällä kaudella kiinni hämeenlinnalaisjoukkueiden etumatkaa SM-runkosarjan maratontaulukossa. Yhdistettynä Salon Viestin tuloksiin ovat salolaiset nyt 34 otteluvoiton päässä kaikista erinimisistä hämeenlinnalaisversioista. Voittoprosenteissa Salo on kuutisen prosenttiyksikköä vastustajaa edellä.

Pudotuspeleissä tilanne on määrittelevässä asiassa eli voittojen lukumäärässä vielä tiukempi. LP Viestin kaksi välierävoittoa kavensivat Hämeenlinnan eron enää kuuteen voittoon. Näillä pronssiotteluilla on oma merkityksensä siinä, kuinka nopeasti Viesti voisi napata tämän tilaston ykköspaikan.

Klassisessa mitalitaulukossa Viesti on edellä saavutettuaan kuusi hopeaa Hämeenlinnan viittä vastaan. Toisaalta Hämeenlinnalla on yhteensä neljä mitalia enemmän, eli tulevat päivät ovat merkityksellisiä varsinkin tästä näkökulmasta.

LP Viestin finaaliputki katkesi, mutta salolainen mitaliputki on mahdollista kasvattaa 16 kauden mittaiseksi. Salon Viesti oli hopealla keväällä 2006, eikä salolaisjoukkue ole loppuun saakka saatuina kausina sen jälkeen ilman mitalia jäänyt.

Hämeenlinna on puolestaan ollut 2000-luvulla mitaleilla joka kerta yhtä vuoden 2013 neljättä sijaa lukuun ottamatta. Saldona on 21 mitalia viimeisimmästä 22 mahdollisesta. Tämänhetkinen mitaliputki on seitsemän mittainen.

Eikä unohdeta yksilöitä. LP Viestin Kaisa Nyman on vankistanut tällä kaudella asemaansa kolmannella sijalla kautta aikain eniten SM-otteluita pelanneiden naisten joukossa. Maria Laineella on otteluita 578, Riitta Bycklingillä 564 ja Nymanilla juuri nyt 482.

Seitsenkertainen Suomen mestari Nyman hakee kymmenettä SM-mitaliaan. Passari Viktoriia Tuchashvilillakin niitä on kertynyt jo kuusi, samoin kuin Hämeenlinnan keskipelaajalla Michaela Madsenilla.

Vastaavasti ensimmäinen SM-mitali on LP Viestin pelaajista haussa Jenni Jantusella sekä toki myös täksi kaudeksi seuraan liittyneillä akatemiapelaajilla Emmi Mäki-Kojolan johdolla.

Naisten Mestaruusliigan 1. pronssiottelu Hämeenlinna–LP Viesti sunnuntaina kello 18.

NAISTEN MESTARUUSLIIGAN MARATONTAULUKOT

Runkosarja

1) Hämeenlinna. Kausia 31, otteluita 787, voittoja 546, tappioita 241. Voittoprosentti 69,38.

2) Salon Viesti/LP Viesti. Kausia 28, otteluita 678, voittoja 512, tappioita 166. Voittoprosentti 75,52.

3) Oriveden Ponnistus. Kausia 37, otteluita 897, voittoja 484, tappioita 413. Voittoprosentti 53,96.

Pudotuspelit

1) Hämeenlinna. Kausia 25, otteluita 226, voittoja 143, tappioita 83. Voittoprosentti 63,2. Mitalit: 10 kultaa–5 hopeaa–6 pronssia.

2) Viesti. Kausia 21, otteluita 182, voittoja 137, tappioita 45. Voittoprosentti 75,2. Mitalit 10–6–1.

3) OrPo. Kausia 27, otteluita 166, voittoja 70, tappioita 96. Voittoprosentti 42,1. Mitalit 1–6–7.