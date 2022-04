Poliisi otti kiinni New Yorkin metron epäillyn joukkoampujan

Yhdysvalloissa poliisi otti keskiviikkona kiinni 62-vuotiaan miehen, jonka epäillään avanneen tulen metrossa New Yorkissa. Yhteensä 13 ihmistä sai vammoja tulituksessa ja sitä seuranneessa paniikissa tiistaina aamuruuhkan aikaan.

Kaksi poliisia huomasi epäillyn kävelevän kadulla Manhattanilla New Yorkin keskustassa ja otti hänet kiinni.

Ennen tulen avaamista mies heitti metrovaunuun kaksi savupanosta. Paniikissa olevat matkustajat syöksyivät ulos vaunusta Brooklynissä sijaitsevalla metroasemalla.

Poliisi on tunnistanut epäillyn, joka oli ennen tekojaan pannut Youtube-videopalveluun lukuisia poliittisia monologejaan, joissa hän arvosteli kaupungin johtoa.

Poliisi on löytänyt miehen käyttämän käsiaseen, kolme lipasta ja viidakkoveitsen asemalta, jolla ampuja pakeni vaunusta.

Viranomaisten mukaan epäilty ampuja toimi todennäköisesti yksin. Ampumista ei tutkita terroritekona.

STT

Kuvat: