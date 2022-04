Tunnin junan ratalinjauksen poraukset käyntiin Lukkarinmäellä – kartta näyttää maastotutkimusten paikat

Tunnin junan ratalinjauksen maasto- ja kallioperätutkimukset alkavat Salossa.

Näkyvimmät porausalueet ovat taajama-alueella Lukkarinmäellä, Kiskontien varrella ja Karjaskylänkadun varrella. Näille alueille porataan yhteensä puolensataa reikää.

Yksin Lukkarinmäellä porataan 18 reikää.

Poraukset alkavat toukokuussa, ja niitä tehdään Salon kaava-alueella heinäkuulle. Poraukset kestävät yhdellä alueella päivästä muutamiin päiviin.

Porauksia tehdään aamukahdeksasta iltakuuteen. Turun Tunnin Juna Oy:n tiedotteen mukaan porauksista voi aiheutua lievää meluhaittaa.

– Porakonekairatessa äänentaso voi olla melko kovaa. Tästä syystä porakonekairaukset pyritään tekemään pääosin päiväaikaan, urakoitsijaksi valitun Taratest Oy:n projektipäällikkö Mikko Ylipulli sanoo.

Lukkarinmäeltä, Kiskontien ja Karjaskylänkadun varsilta poraajat suuntaavat ylös jyrkkää Tammenmäkeä ja sieltä Aromäen ja Ojoisen väliselle tutkimusalueelle, mistä matka jatkuu edelleen metsien, mäkien ja soiden läpi kohti Espoota.

Pääosa työalueista sijaitsee rakentamattomilla alueilla.

Monitoimikairausvaunuja ja niiden operoijia on näkynyt jo viime vuosina muun muassa Lukkarinmäellä, Kiskontien varrella ja Aarnioperän kalliomäillä. Kyse on ollut alustavista maastotutkimuksista. Nyt alkavat Ylipullin mukaan ne varsinaiset ratasuunnitelman kalliotutkimukset.

– Maasto Salosta itään on vaihtelevaa ja paikoin hyvinkin jyrkkää sekä vaikeakulkuista. Teloilla kulkevilla monitoimikairausvaunuilla pääsee niiden painosta huolimatta liikkumaan myös hankalissa maastoissa, projektipäällikkö Ylipulli sanoo.

Reikiä porataan Salo–Espoo-välisellä 98 kilometrin ratalinjauksella yksin Salon rajojen sisällä neljättä sataa. Maaperä- ja kalliotutkimuksen vaatimat poraukset on tarkoitus saada tehtyä alkuvuoteen 2023 mennessä.

Tutkimukset liittyvät ratalinjauksen tunneliosuuksiin ja niillä selvitellään kallioperän syvyystietoa sekä kallion laatua.

Porauksissa käytetään 5 000–9 000 kilon painoisia telaketjuilla liikkuvia porausyksiköitä, joilla tehdään lyhyitä kalliopinnan varmistusporauksia tai jopa muutaman sadan metrin pituisia kallionäytekairausreikiä.

– Esimerkiksi Kiskontien kohdalla porauksissa selvitetään, missä syvyydessä kallion pinta on, Ylipulli sanoo.

Kallionäytekairauksessa taas otetaan kalliosydännäytettä itse kallioperästä. Näytteenotolla pyritään selvittämään kallion laatua tunneleiden louhintaa varten. Taratest Oy:n geologit tutkivat kallionäytteet ja selvittävät niistä kiviaineksen rakennusgeologiset ominaisuudet.

– Kallioon tehdään myös vesimenekkikokeita: pumpataan kairausreikiin vettä, mistä selviää kallion vedenjohtavuus. Mitä vähemmän vettä menee, sitä ehjempää on kallio, Ylipulli kertoo. Lisäksi kallionäytereiät kuvataan.

Koko ratalinjan kallioperätutkimusten suorittajaksi on valittu Taratest Oy. Sopimuksen arvo on noin neljä miljoonaa euroa. Työt on jaettu neljään osatehtävään, joissa työt alkavat samanaikaisesti.