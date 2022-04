Presidentti Niinistö ja puoluejohtajat tuomitsevat sotarikokset ja vaativat syyllisiä vastuuseen

Presidentti Sauli Niinistö ja eduskuntaan valittujen puolueiden puheenjohtajat tuomitsevat Venäjän toimet Ukrainassa. Yhteisessä kannanotossa presidentti ja puoluejohtajat kertovat Ukrainan sodan herättävän heissä syvää yhteistä huolta.

– Tuomitsemme kaikki sotarikokset, ja vaadimme niiden tutkimista ja syyllisten saattamista edesvastuuseen. Rikosten kohteeksi joutuneet siviilit ansaitsevat oikeutta, yhteislausunnossa todetaan.

Niinistö ja puoluejohtajat tapasivat maanantaina. Viikonloppuna uutisoitiin laajasti Venäjän joukkojen julmuuksista esimerkiksi Butshan kaupungissa Ukrainan pääkaupungin Kiovan lähistöllä, josta Venäjä on vetäytynyt.

Lausunnossa myös painotetaan, että Suomen turvallisuudesta on huolehdittava vakain tuumin ja yhdessä. Samalla pidetään tärkeänä, että tiivis yhteys ja yhteydenpito Suomen ja Ruotsin välillä säilyy.

– Kutsumme kaikki Suomessa asuvat ihmiset maamme turvallisuuden eteen tehtävään yhteiseen työhön mukaan. On kaikkien vastuulla välttää vihanpitoa ja vastakkainasettelua Suomessa, lausunto päättyy.

Presidentti ja puoluejohtajat tapasivat maanantaina neljännen kerran alkukevään aikana. Tapaamisista ensimmäinen pidettiin juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja edellinen vajaa kuukausi sitten.

Tapaamisissa on tasavallan presidentin kanslian tiedotteiden mukaan käsitelty ennen kaikkea Ukrainan tilannetta, Euroopan turvallisuustilannetta sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: