Presidentti Niinistö HS:lle: Suomen Nato-päätös tehdään ennen kesää – toivoo eduskunnan käsittelevän selonteon ripeästi

Suomen Nato-ratkaisu on valmis hyvissä ajoin ennen kesäkuista Nato-huippukokousta, sanoi presidentti Sauli NiinistöYlelle. Kokous pidetään kesäkuun lopussa Madridissa.

Myös Helsingin Sanomille Niinistö totesi, että Nato-päätös tehdään ennen kesää. Niinistö kommentoi asiaa medioille liittyen tänään julkaistuun turvallisuuspoliittiseen selontekoon.

– En mielelläni nyt aikatauluttaisi tätä, mutta olen jossain sanonut, ettei kesä kerkeä tulla, kun Suomi on valmis. Kesään ei ole enää monia viikkoja. Eikös se mene niin, että pääskystä ei ole kesään päivääkään, ja kyllä ne toukokuussa taitavat ilmestyä, hän sanoi HS:lle.

Hän myös totesi HS:lle toivovansa, että eduskunta käsittelee selonteon ripeästi. Presidentti sanoi, että asiassa ei kannata aikailla.

Syy on Niinistön mukaan muun muassa se, että Suomesta on pikku hiljaa muodostumassa kansainvälisessä keskustelussa Ukrainan ohelle ikään kuin sivunäyttämö. Keskustelussa nostetaan Suomen ja Ruotsin ”kohtalo” kansainvälisen politiikan osaksi, Niinistö sanoi.

Hän lisäsi, että Venäjän mahdolliset reaktiot ovat toinen syy nopeaan prosessiin.

– Mikään väliaika ei saa muodostua liian pitkäksi, koska se pidentää mahdollisia Venäjän reaktioita, hän totesi HS:lle.

”Ratkaisupakko on olemassa ja kiireellinen”

Omaa Nato-kantaansa presidentti ei kummallekaan medialle vielä avannut.

– Ratkaisupakko kuitenkin on jo nyt olemassa ja kiireellinen. Valtiosäännön mukaan kai minä tämän päätän. Ennakkoon päätösten antaminen ei ole kuulunut tapoihini. Täytyy vielä katsoa. Otan varmasti puolueiden puheenjohtajat koolle ennen kuin kerron kantani, Niinistö sanoi HS:lle.

Mahdollisen Nato-jäsenyyden haittapuolia ja Venäjän reaktioita ei tänään julkaistussa selonteossa käydä läpi tarkemmin, mutta Niinistö totesi Ylelle, että eduskunta käy asian perinpohjaisesti läpi kuulemalla asiantuntijoita, jotka voivat kertoa kansanedustajille myös salattua tietoa.

Haavisto: Venäjän toimilla pitkäaikaisia vaikutuksia myös Suomen turvallisuudelle

Venäjän Ukrainassa aloittama sota vaarantaa koko Euroopan turvallisuuden ja vakauden, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiedotustilaisuudessa.

Venäjän sodalla on pitkäkestoisia vaikutuksia myös Suomen turvallisuusympäristöön. Haaviston mukaan Venäjä on osoittanut, ettei se kunnioita naapureidensa suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

Suomi myös jatkaa yhteistyön tiivistämistä Ruotsin kanssa. Haavisto sanoo pitävänsä tärkeänä, että Suomi ja Ruotsi tekisivät turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa samansuuntaisesti. Molemmat maat kuitenkin tekevät ratkaisunsa itsenäisesti, hän painotti.

Haavisto sanoi, että Nato-jäsenyyden ratkaisujen tarkastelu on käynnissä tällä hetkellä.

Oma puolustuskyky kivijalka

Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi, että johtopäätösten aika lähestyy. Hän painotti, että Suomen oma vahva puolustuskyky on aina kansallisen turvallisuuden kivijalka. Mahdollisen Nato-jäsenyyden merkittävin vaikutus olisi hänestä se, että puolustuskyky vahvistuisi merkittävästi nykyisestä, kun Suomi olisi osa yhteistä puolustusta ja viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä.

Kaikkonen korostaa kuitenkin, että Nato-jäsenyydessä ei ole olemassa eri jäsenkategorioita, saati kevytversioita. Maa on joko jäsen tai ei ole.

Ei kantaa jäsenyyteen

Turvallisuusselonteko arvioi mahdollisen jäsenyyden hyötyjä ja haittoja. Se käsittelee Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisäksi muuttuneen tilanteen taloudellisia vaikutuksia, huoltovarmuutta, varautumista sekä rajaturvallisuutta, kyberturvallisuutta ja hybridivaikuttamista.

Selvitys ei ota suoraa kantaa siihen, pitäisikö Suomen liittyä Natoon vai ei.

Valtionjohto voisi halutessaan tehdä päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta ilman monipolvista eduskuntaprosessiakin. Eduskunnan siunaus halutaan, jotta kaikilla olisi mahdollisimman hyvin tiedossa, mitä jäsenyys tarkoittaisi ja mitä riskejä siihen voisi liittyä.

https://yle.fi/uutiset/3-12403078

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008749538.html

Sanna Nikula, Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: