Presidentti Niinistö sairaalatutkimuksissa koronaoireiden vuoksi

Presidentti Sauli Niinistö on pitkittyneiden koronaoireiden vuoksi tutkimuksissa sairaalassa. Tasavallan presidentin kanslia kertoo, että presidentin vointi on kohtuullisen hyvä ja hän jatkaa työskentelyä etänä.

Niinistöllä todettiin viikko sitten koronatartunta. Tasavallan presidentin kanslia kertoi tuolloin, että Niinistö voi tartunnasta huolimatta hyvin ja työskentelee etänä.

Niinistö kertoi itse aiemmin Facebookissa, että hän ei pääse osallistumaan kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan. Veteraanipäivää vietetään huomenna keskiviikkona.

– Tänä vuonna osallistuminen valtakunnalliseen pääjuhlaan jää koronan takia tervehdyksen varaan, Niinistö kirjoitti.

Tartunnan vuoksi Niinistön virallinen vierailu Norjaan siirtyi viime viikolta toiseen ajankohtaan.

Aiemmin Niinistö on jäänyt omaehtoiseen karanteeniin 27. tammikuuta altistuttuaan koronalle. Altistuminen tapahtui, kun hän tapasi Norjan ulkoministerin Anniken Huitfeldtin, joka oli ilmoittanut koronatartunnastaan.

Niinistö altistui koronavirukselle myös Malmön kansainvälisessä holokaustifoorumissa viime lokakuussa, kun hän keskusteli koronatartunnan saaneen Latvian presidentin Egils Levitsin kanssa.

https://www.facebook.com/niinisto/posts/pfbid0ZdSKAgSzEF8QyUKsuMeGubXVepnwUyPjQBsaKoesSZhKRJZRFXiohvP25Y3h1sPjl

Maiju Ylipiessa

STT

