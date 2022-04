Pronssi maistui Hämeenlinnalle kullalta, LP Viestille jäi kaudesta luu käteen

Pronssi on voitettu mitali. Keskimäärin on mukavampi voittaa kuin hävitä kauden viimeinen ottelu. Vaikeuksien jälkeen pronssikin maistuu todella hyvältä.

Nämä fraasit osoittautuivat tällä kertaa todeksi, kun katsoi Hämeenlinnan Lentopallokerhon juhlintaa pitkäperjantain pronssiottelun jälkeen. Ei joukkue nyt sentään lähtenyt muodostamaan sellaista ”mestaruuskasaa”, jonka SM-kulta tuppasi Salohallissa läpi 2010-luvun aikaansaamaan.

Kaikesta aisti kuitenkin silti, että kolmas sija kelpasi kestomenestyjälle hyvin.

– Minulle pronssi on kuin kulta. Olen erittäin onnellinen, me teimme sen! iloitsi upean ratkaisuottelun pelannut Hämeenlinnan keskipelaaja Vera Klimovich.

Samoissa tunnelmissa oli Lentopallokerhon päävalmentaja Giovanni Torchio.

– Mitalin väri ei oikeastaan ole tässä edes niin tärkeä, vaan se matka, mitä tähän teimme.

Torchio tuli pestiin lokakuun lopussa.

– Muistan sen päivän hyvin. Ykköspassarimme (Dana Schmit) oli loukkaantunut, samoin keskipelaaja Michaela Madsen. Harjoittelimme 7–8 pelaajalla, joista vain yksi on passari.

– Sen jälkeen aloitimme pelaajahankintojenkin myötä kauden ikään kuin uudelleen, kunnes joukkueeseen iski korona, Torchio kertasi vaiherikkaita kuukausia.

Tuo ainoa syksyllä jäljelle jäänyt passari on Jenna Ylivainio. Hiljattain 19 vuotta täyttänyt Hämeenlinnan oma kasvatti, johon luotettiin kauden loppuun asti. Luottamus palkittiin.

– Sen verran vaikea kausi on ollut, että kyllä tämä hyvältä tuntuu. Ja mitalin merkitys on tietysti minulle henkilökohtaisesti iso, kun pelillinen vastuu on ollut aiempaa suurempi, Ylivainio mainitsi.

Sille toiselle kestomenestyjälle eli LP Viestille ei jäänyt kaudesta tuloksellisesti käteen juuri mitään liigan neljännen sijan ja hävityn cup-välierän jälkeen. Suurten tasoerojen myötä neljän sija on iso pettymys, sillä sitä alemmaksi päätyneet joukkueet olivat kärkikvartettiin verrattuna aivan eri kastia.

Vaikka palloilulajien runkosarjoilla on oma arvonsa, osoittautui jälleen myös se, kuinka olennaista on olla vireessä oikeaan aikaan. LP Viestin kausi oli Hämeenlinnaan verrattuna leppoisaa ja tuloksellista seilaamista lähes puoli vuotta. Viimeiset puolitoista viikkoa muuttivat kuitenkin monta asiaa.

– Tämän kauden ratkaisuhetkillä oli aivan liikaa häiriötekijöitä verrattuna viime kauteen, jolloin pystyimme harjoittelemaankin loppuun asti tosi hyvin. Nyt oli koronaa, Jessica Kosonen aristi toista polveaan ja päälle tuli vielä joihinkin joukkueen jäseniin merkittävästi vaikuttanut Ukrainan sota, niputti LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Hän kuitenkin alleviivasi pronssiottelun olleen joukkueelle oikea paikka.

– Näin sen pitää ollakin, ettei puolikuntoinen joukkue pelaa finaaleissa. Takavuosina olisimme voittaneet, vaikka pelaajilla olisi ollut pieniä vaivojakin.

Pronssiottelujen alisuoriutuminen ei mene edes loukkaantumisten piikkiin. LP Viestiltä puuttui toki kapteeni Anna Czakan, mutta myös Hämeenlinnalta olivat sivussa ykköslibero, ulkomaalainen laitapelaaja sekä maajoukkuepelaaja Michaela Madsen, joka jatkaa ensi kaudellakin.

Iina Andrikopoulou toipui koronasta vielä hyvään vireeseen. Kolmannessa erässä tuntui vielä vahvasti salolaismitalilta, kun Andrikopoulou hyppäsi Kaisa Nymanin reppuselkään. Sitä ennen hakkuri oli ottanut joukkueen kuvaannollisesti reppuselkään.

Kolmannen pronssiottelun taso nousi roimasti kahdesta aiemmasta. Ottelussa pelattiin yli 200 pistettä, ja Hämeenlinna teki vain kaksi hyökkäysvirhettä LP Viestin 17:ää vastaan.

– Olen sikäli ylpeä joukkueesta, että keskiviikon sukelluksen jälkeen pystyimme parantamaan reilusti. Eniten hävittiin kuitenkin yleispelaajapuolella. (Elena) Bechevan tilastosarake on ailahtelevuudesta hyvä esimerkki, Lemminkäinen laski.

NAISTEN MESTARUUSLIIGAN 3. PRONSSIOTTELU

LP Viesti–Hämeenlinna 2–3 (25–20, 20–25, 25–19, 18–25, 10–15)

Otteluvoitot 1–2, Hämeenlinnalle pronssimitalit.

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Viktoriia Tuchashvili (passari) 1/+1, Jessica Kosonen 16/+7, Jenni Jantunen 8/+5, Arita Ternava 2/+1, Iina Andrikopoulou 28/+20, Kaisa Nyman 11/+6, Saana Virtanen (passari) 1/+1, Elena Becheva 18/-2, Linnea Kuusela 1/+1. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 58.

Hämeenlinna: Jenna Ylivainio (passari) 3/+2, Natasa Sevarika 27/+18, Vera Klimovich 14/+14, Bettina Yli-Sissala 11/+7, Yasmine Madsen 9/+2, Nayara Ferreira 11/+7. Libero Tuuli Tuomisen vastaanottoprosentti 48.

Hyökkäysprosentti: 44–44

Vastaanottoprosentti: 52–53

Torjuntapisteet: 11–15

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 8–4/11–9

Tuomarit: Esa Virta ja Mira Cavén

Yleisöä: 532

OHO!

Salolainen Viesti jäi ilman mitalia ensimmäistä kertaa vuoden 2005 jälkeen.