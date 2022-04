Entisen Hometownin paikalla avautuu uusi rock-henkinen pubi –  ”Kovia nimiä on tulossa”

Tammikuussa avatun Rock Hotel Salon alakerrassa perjantaina ovensa rock-henkinen pubi Pub Rock Stars. Samalla Rock Hotel Salosta tulee ”oikea hotelli”, kuvailevat hotellin perustajat, salolaiset Juha ja Elina Mustaruusu.

– Tähän asti hotelli on toiminut automaattihotellina, jossa avaimen on saanut koodilla ulko-oven viereisestä tallelokerosta. Nyt pubi ja hotellin respa toimivat samassa, Juha Mustaruusu kertoo.

– Ukrainan sota on saanut aikaan sen, että kaikkia tauluja ja valomainoksia ei ole vielä tullut, mutta pubi saadaan kuitenkin jo auki, hän lisää.

Hotellia ja pubia pyörittää Elina Mustaruusun yritys Zelina Oy, jonka alla toimii myös Turuntiellä sijaitseva rock-vaatekauppa Zelina Design. Pubin, hotellin ja kaupan virallisia avajaisia vietetään 5. toukokuuta.

Mustaruusut ovat remontoineet Pub Rock Starsin tiloihin, joissa viimeksi toimi ravintola Hometown. Värimaailma on vaihtunut mustaan ja punaiseen.

– Lattialle ja katolle ei tarvinnut tehdä mitään. Mutta kaikki siltä väliltä on vähintään maalattu, myös terassi, Mustaruusut kertovat.

Pubin painopiste on rockin lisäksi hyvässä olutvalikoimassa. Someron Panimon kanssa on valmisteilla myös oma olut, jonka nimi on pubin osoite: Asemakatu 5.

– Olen ihmetellytkin, miksei Salossa ole ollut kunnon rokkibaaria. Uskon, että tämä paikka vetää ihmisiä yli kuntarajojen. Toiveemme on saada ihmisiä lähtemään myös esimerkiksi töiden jälkeen yhdelle, sanoo ravintolapäällikkö Reetta Harju.

Pub Rock Stars avaa ovensa joka aamu kello yhdeksältä. Sunnuntaista torstaihin se on avoinna yökahteen ja perjantaista lauantaihin aamuviiteen. Rock-pubissa soi tietysti rock, mutta maltillisella volyymillä.

– Täällä pystyy keskustelemaan, Elina Mustaruusu korostaa.

Ravintolaan on tulossa myös elävää musiikkia, mutta lähinnä duokeikkoja ja akustisia keikkoja, jotta ei häiritä yläkerroksissa majoittuvia hotellivieraita.

– Kovia nimiä on silti tulossa. Keikat myös alkavat jo alkuillasta, Mustaruusut kertovat.

Entisissä Hotelli Salon tiloissa toimivan Rock Hotel Salon käytössä on toistaiseksi kymmenen remontoitua hotellihuonetta, joissa jokaisessa on teemana tietty ulkomainen rock-yhtye. Kesällä määrä yritetään saada tuplattua. Seuraavaksi ryhdytään tekemään Suomi-rock-teemaisia huoneita, jotka sijaitsevat ravintolan yläpuolella.

– Niihin huoneisiin kuuluu vähän ravintolan musiikki. Niitä voi varata vain hotellilta, ja sisäänkirjautuminen niihin alkaa klo 18 ja uloskirjautuminen on klo 15. Tarkoitus on, että näitä huoneita myydään illan aikana pubin asiakkaille, Juha Mustaruusu kertoo.

– Hotellilla menee tällä hetkellä niin hyvin kuin tällaisella pienellä hotellilla voi mennäkin. Kun Pii Hotellista tuli vastaanottokeskus, Salon majoituskapasiteetti pieneni, ja meillä on monina päivinä ihan täyttä, hän jatkaa.

Pubisalin viereiseen saliin on remontoitu uutena myös hotellin aamiaishuone. Ensi tiistaina hotellissa käynnistyy aamiaistarjoilu, ja aamiaista myydään myös muille kuin hotelliyöpyjille.

– Salossa on tosi paljon työmatkalaisia, joille aamiainen on majoittuessa tärkeä. Sen takia aamiaistarjoilumme alkaa jo klo 6.30, Juha Mustaruusu kertoo.

Tulevaisuudessa myös Pub Rock Starsista saa ruokaa, mutta ei aivan vielä.

– Etsimme parhaillaan sekä hotelli- että keittiöhenkilökuntaa, Mustaruusu sanoo.