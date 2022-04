Puolalainen kaasuyhtiö kertoo venäläisen Gazpromin katkaisevan toimitukset

Puolalainen maakaasuyhtiö PGNiG kertoo venäläisen kaasujätti Gazpromin ilmoittaneen lopettavansa kaasutoimitukset huomisaamuna. Yhtiö kertoi asiasta verkkosivuillaan.

Yhtiön mukaan kansallinen kaasuverkosto toimii tällä hetkellä sujuvasti muiden kaasutoimittajien ansiosta, eivätkä sen asiakkaat jää ilman kaasua.

Yhtiö kertoo sen kaasuvaraston olevan tällä hetkellä noin 80-prosenttisesti täynnä. Tiedotteessa kiitellään aiemmin käyttöönotettua hallituksen strategiaa, jonka myötä kaasutoimittajien verkostoa on monipuolistettu.

Aiemmin illalla puolalaismedia Onet kertoi Venäjän katkaisseen kaasutoimitukset Puolaan. Verkkomedian mukaan Puolan ympäristö- ja ilmastoministeriössä on parhaillaan käynnissä kriisikokous aiheesta.

Puolan ympäristö- ja ilmastoministeri Anna Moskwa ei kommentoinut asiaa suoraan, mutta kirjoitti tiistai-iltana Twitterissä Puolan olleen ”käytännössä riippumaton” Venäjän kaasutoimituksista jo vuosia.

– Puolan kodeissa kaasusta ei tule pulaa, Moskwa sanoo.

Maa on muiden EU-maiden tapaan toistuvasti kieltäytynyt maksamasta kaasutoimituksia ruplissa, vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin on niin vaatinut.

STT

