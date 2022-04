Puolalainen kaasuyhtiö kertoo venäläisen Gazpromin katkaisevan toimitukset

Puolalainen maakaasuyhtiö PGNiG kertoo venäläisen kaasujätti Gazpromin ilmoittaneen lopettavansa kaasutoimitukset keskiviikkoaamuna. Yhtiö kertoi asiasta verkkosivuillaan.

Tiedotteen mukaan kansallinen kaasuverkosto toimii tällä hetkellä sujuvasti muiden kaasutoimittajien ansiosta, eivätkä sen asiakkaat jää ilman kaasua.

Yhtiö kertoo sen kaasuvaraston olevan tällä hetkellä noin 80-prosenttisesti täynnä. Se kiittelee aiemmin käyttöönotettua hallituksen strategiaa, jonka myötä kaasutoimittajien verkostoa on monipuolistettu.

Puolalaisministerit vakuuttelivat tiistai-iltana maan kaasuvarastojen olevan riittäviä. He myös syyttivät Gazpromia sopimusrikkomuksesta, kertoi muun muassa brittilehti Guardian.

Puolan ympäristö- ja ilmastoministeri Anna Moskwa ei kommentoinut asiaa suoraan, mutta kirjoitti tiistai-iltana Twitterissä Puolan olleen ”käytännössä riippumaton” Venäjän kaasutoimituksista jo vuosia.

– Puolan kodeissa kaasusta ei tule pulaa, Moskwa sanoi.

Ilmoitus kaasutoimitusten lakkautuksesta tuli sen jälkeen, kun Puola lisäsi tiistaina pakotelistalleen 15 venäläistä oligarkkia ja 35 yhtiötä, mukaan lukien Gazpromin. Yhtiö ei ole vahvistanut toimitusten katkaisua, mutta sen johtoasemassa oleva henkilö kommentoi venäläisille uutistoimistoille, että Puolan pitää maksaa kaasutoimituksista ”uuden maksukäytännön mukaan”. Maa on toistuvasti kieltäytynyt maksamasta kaasutoimituksia ruplissa, vaikka Venäjä on niin vaatinut.

Bulgarialle tilanne Puolaa vaikeampi

Myöhään tiistai-iltana tuli tieto, että Gazprom keskeyttää kaasutoimitukset keskiviikkoaamusta lähtien myös Bulgariaan.

– Bulgaria on täyttänyt velvollisuutensa ja maksanut maksunsa ajoissa voimassaolevan sopimukseen mukaan noudattaen tarkasti sen sääntöjä, maan energiaministeri Alexander Nikolov kommentoi tiedotteessa.

Bulgaria on vahvasti riippuvainen venäläisestä kaasusta. Ministerin mukaan kaasunkäyttöä ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi tarvitse säännöstellä. Tiedotteen mukaan ministeriö on valmistellut yhdessä paikallisten energiayhtiöiden kanssa vaihtoehtoisia järjestelyjä maakaasun saamiseksi ja tilanteesta selviämiseksi.

https://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-i-gaz-system-informacja-w-sprawie-dostaw-gazu-w-kontrakcie-jamalskim/newsGroupId/10184

https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/26/russia-ukraine-war-ukraine-foreign-minister-says-moscow-senses-defeat-us-set-to-host-talks-in-germany-on-arming-kyiv-live#top-of-blog

https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/26/russia-ukraine-war-ukraine-foreign-minister-says-moscow-senses-defeat-us-set-to-host-talks-in-germany-on-arming-kyiv-live#top-of-blog

https://twitter.com/moskwa_anna/status/1518985178663817216

https://www.me.government.bg/bg/news/ministar-nikolov-shte-dade-izyavlenie-3009.html

Kaisu Suopanki

STT

Kuvat: