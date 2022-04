Puoli vuotta avaruudessa ollut taikonauttikolmikko palasi maahan – kyseessä oli maan pitkäkestoisin miehitetty avaruustehtävä

Kiinan kuutisen kuukautta sitten avaruuteen lähettämä taikonauttikolmikko on palannut takaisin maan kamaralle.

Taikonauttien visiitti maan rakenteilla olevalle avaruusasemalle oli Kiinan tähän asti pitkäkestoisin miehitetty tehtävä avaruudessa. Shenzhou-13-aluksen avaruuteen viemät kaksi miestaikonauttia ja yksi naistaikonautti viettivät kaikkiaan 183 päivää avaruudessa.

Kiinan valtiollinen media CCTV esitti suoraa videokuvaa, kun taikonauttien kapseli laskeutui pölypilven saattelemana. Kolmikko palasi maan pinnalle Pekingin aikaa hieman ennen aamukymmentä.

Ensimmäisenä kapselista nousi noin 45 minuuttia sen laskeutumisen jälkeen 55-vuotias Zhai Zhigang. Entinen hävittäjälentäjä teki vuonna 2008 Kiinan ensimmäisen avaruuskävelyn.

Hänen kollegastaan Wang Yapingista sen sijaan tuli viime marraskuussa ensimmäinen avaruuskävelyn tehnyt kiinalaisnainen, kun hän asensi Zhain kanssa avaruusaseman laitteistoa kuuden tunnin ajan.

Zhain ja Wangin kanssa avaruudessa oli myös Kansan vapautusarmeijan pilotti Ye Guangfu.

Tehtävänsä aikana kolmikko muun muassa teki kaksi avaruuskävelyä ja useita tieteellisiä kokeita. Edellisten muutaman viikon aikana kolmikko siisti ja valmisteli matkustamotiloja kollegoitaan varten. Seuraavan taikonauttiryhmän odotetaan lähtevän matkaan Shenzhou-14-aluksella lähikuukausina.

Lokakuussa avaruuteen lähetetty miehitetty lento oli toinen yhteensä neljästä vuosien 2021 ja 2022 aikana avaruuteen lähetettävästä lennosta, joiden avulla on tarkoitus koota avaruusasema Tiangongia eli Taivaallista palatsia.

Zhain, Yen ja Wangin tehtävän edellä Kiinan pisin miehitetty avaruustehtävä kesti 92 päivää. Taikonautit lähetettiin noin kolmen kuukauden mittaiselle tehtävälle viime vuonna Shenzhou-12-aluksella.

Avaruusasema valmistunee vielä tänä vuonna

Kansainvälistä avaruusasema ISS:ää merkittävästi pienemmän aseman on ollut määrä valmistua vielä tänä vuonna.

CCTV:n mukaan tuoreeltaan palanneen kolmikon visiitin pituus vastaa aikaa, joka taikonauttien on määrä tavallisesti viettää jatkossa avaruusasemalla.

Tiangongin on tarkoitus toimia ainakin kymmenen vuotta, joten Tiangong saattaa olla vuosikymmenen lopulla ainoa toimiva miehitetty asema avaruudessa.

Vuodesta 2000 asti miehitettynä pysyneen Yhdysvaltain, Venäjän, Kanadan, Euroopan ja Japanin kansainvälisen avaruusasema ISS:n on tarkoitus siirtyä eläkkeelle jo vuonna 2024. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on tosin arvioinut, että asema voisi mahdollisesti pysyä toimintakuntoisena vielä vuoteen 2030.

Taikonauteille kansainvälisen avaruusaseman luukut ovat pysyneet kiinni, sillä Yhdysvallat ei ole päästänyt kiinalaisia ISS:lle vuodesta 2011 lähtien.

Kiinan suunnitelmissa ei ole käyttää avaruusasemaansa kansainväliseen yhteistyöhön samalla mittakaavalla kuin ISS:ää on käytetty. Kiina on kuitenkin ilmoittanut suhtautuvansa avoimesti kansainväliseen yhteistyöhön, mutta mahdollisten yhteistyökuvioiden laajuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Kiinan suunnitelmissa on myös miehitetty lento kuuhun 2030-luvulla ja Marsiin 2040-luvulla. Kiina kertoo aikatauluista tavallisesti julkisuuteen hyvin vähän.

