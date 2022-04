Puolustusvoimien komentaja vierailee Viking 22 -harjoituksessa Ruotsissa

Suomen Puolustusvoimien komentaja kenraali Timo Kivinen vierailee tänään kriisinhallinnan harjoituksessa Ruotsissa, Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan. Viking 22 -nimiseen harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 2 500 henkilöä yli 50 eri maasta. Kyseessä on Ruotsin puolustusvoimien ja Maanpuolustusyliopiston yhdessä Yhdysvaltojen kanssa järjestämä kriisinhallinnan esikuntaharjoitus.

Sotilaallisten toimijoiden lisäksi harjoitukseen osallistuu 70 siviilijärjestöä, Ruotsin puolustusvoimien tiedotteessa kerrotaan. Harjoitus on tietokoneavusteinen, mikä tiedotteen mukaan tarkoittaa, että esikuntien johtamilla yksiköillä ikään kuin pelataan simulaattoreiden avulla. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä on maailman suurin kansainvälinen tietokoneavusteinen esikuntaharjoitus.

Harjoitusta johdetaan Ruotsista, jossa noin tuhannen sotilaan, siviilin ja poliisin pääryhmä toimii Enköpinginssä. Ruotsissa osallistujia on lisäksi Uppsalassa, Karlskronassa ja Kungsängenissä. Kaikkiaan harjoituksen osallistujat on hajautettu yhdeksälle paikkakunnalle kuuteen eri maahan.

Suomesta harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien mukaan noin 240 henkilöä.

Viking 22 -harjoitus alkoi viime viikon maanantaina, ja sen on määrä päättyä ylihuomenna.

STT

Kuvat: