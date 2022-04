Putinin tiedottaja myönsi Venäjän ”merkittävät” miehistötappiot Ukrainassa

Venäjä on kärsinyt ”merkittäviä” miehistötappiota Ukrainassa, myönsi presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov torstaina. Peskov kommentoi asiaa brittiläisen Sky Newsin haastattelussa.

Putinin tiedottaja sanoi, että miehistötappiot Ukrainassa ovat ”valtava tragedia” Venäjälle. Hän ei yksilöinyt lukuja tarkemmin.

Venäjä on ollut hyvin vaitonainen kaatuneiden ja haavoittuneiden joukkojensa määrästä. Maaliskuun lopulla Venäjä ilmoitti, että 1 351 sen sotilasta olisi kuollut ja 3 825 haavoittunut.

Ukraina on arvioinut maahan hyökänneen Venäjän kaatuneiden ja haavoittuneiden sotilaiden määrät paljon tuota suuremmiksi.

