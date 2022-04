Rajavartiolaitoksen päällikkö: Tilanne itärajalla on rauhallinen, mutta valvontaa on tehostettu

Tilanne Suomen rajoilla on Ukrainan sodasta huolimatta vakaa ja rauhallinen, sanoo Rajavartiolaitoksen päällikkö Pasi Kostamovaara. Rajavalvontaa on hänen mukaansa kuitenkin tehostettu muun muassa johtamis- ja toimintavalmiutta nostamalla. Tämä tapahtuu ”normaalin päivärytmin” puitteissa, mutta tekemiset ja harjoittelut suunnitellaan nyt tarkemmin.

EU:n ja Norjan vastaisilla sisärajoilla ukrainalaisia tulee maahan tällä hetkellä keskimäärin noin 200 sekä itärajalla 50-100 henkilöä vuorokaudessa, Kostamovaara kertoi lehdistötilaisuudessa Ivalossa tiistaina.

– Rajaliikenne on hyvin vähäistä, itärajalla se on noin 10 prosenttia normaalista liikenteestä, ja nämä viimeiset tavaraliikenteeseen kohdistuneet rajoitteet ja pakotteet ovat sitä entisestään vielä vähentäneet, Kostamovaara sanoo.

Turvallisuusympäristön muututtuakin Suomen Rajavartiolaitoksella on Kostamovaaran mukaan ”operatiiviset kanavat auki” Venäjän rajavartioihin ja yhteistyö on jatkunut sopimusten mukaisena. Mahdollisiin häiriöihin kuitenkinvaraudutaan.

– Tällä hetkellähän tilanne on se, että Venäjän rajavartiopalvelu omalla puolellaan estää hyvin tehokkaasti luvattomia rajanylityksiä. Tämä on tietenkin asia, joka voisi muuttua, Kostamovaara kertoi.

Muutos voisi hänen mukaansa merkitä maastorajoilla lisää luvattomia rajanylittäjiä ja raja-asemilla lisää turvapaikanhakijoita.

Puolustusvoimat tehostetussa tiedusteluvalmiudessa

Kostamovaara isännöi Ivalossa Puolustusvoimain komentajaa kenraali Timo Kivistä, joka oli tarkastamassa Lapin rajavartioston sotilaallisen maanpuolustuksen järjestelyjä. Rajavartiolaitos on osa Suomen puolustusjärjestelmää ja osallistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen Puolustusvoimien johdolla.

Kenraali Kivisen mukaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen yhteistyösuhde on ollut aina tiivis, mutta turvallisuusympäristön muututtua se on entisestään tiivistynyt.

– Menneinä kuukausina ja viikkoina me olemme yhdessä tehneet erilaista suunnittelemista ja varautumista mahdollisiin vakavampiin turvallisuustapahtumiin, Kivinen kertoi.

Hänen mukaansa Puolustusvoimat on ollut jo useamman kuukauden tehostetussa tiedusteluvalmiudessa ja seurannut tapahtumia erityisesti Suomen rajojen läheisyydessä ja ”vähän laajemminkin”. Suomen rajojen lähellä olevista venäläisjoukoista merkittävä osa on Kivisen mukaan keskitetty tällä hetkellä Ukrainan suunnalle.

– Mitään välitöntä sotilaallista uhkaa ei Suomeen kohdistu, Kivinen totesi.

