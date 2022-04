Ranskan presidentinvaaleista odotetaan tiukkaa taistoa

Ranskan presidentinvaaleista on tulossa odotettua tiukempi taisto. Ensimmäisen kierroksen varsinainen vaalipäivä on huomenna.

Ennusteiden mukaan taisto presidentin paikasta käydään istuvan presidentin Emmanuel Macronin ja äärioikeistolaisen Marine Le Penin välillä. Keskiviikkona julkaistun Le Monde -lehden kyselyn mukaan Macron saisi ensimmäisellä kierroksella 27 ja Le Pen 22 prosenttia äänistä. Toisella kierroksella lukemat olisivat Macronin hyväksi 54-46.

Analyytikot varoittavat, että tuloksen ja äänestysprosentin ennustaminen on vaikeaa. On arvioitu jopa neljäsosan äänioikeutetuista jättävän äänestämättä.

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/06/presidentielle-2022-les-dangers-d-un-scrutin-incertain_6120782_6059010.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D

STT

Kuvat: